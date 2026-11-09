Fans rasten aus: "Campus Drivers" wird zum Chartstürmer

Mit diesem Erfolg hatte kaum jemand gerechnet: Die französische Coming-of-Age-Serie "Campus Drivers" hat sich nur drei Tage nach ihrem Start bei Prime Video an die Spitze der Charts des Streamingdienstes gesetzt. Seit dem 6. November ist die Buchverfilmung um Loïs (Carmen Kassovitz) und Lane (Baptiste Masseline, 26) abrufbar. Inzwischen hat sie unter anderem den Actionthriller "The Mongoose" und das deutsche Romantikdrama "Drive – The Pretenders" hinter sich gelassen. Auch in den sozialen Netzwerken sorgt die Mischung aus Liebe, Freundschaft und turbulentem Studentenleben für Begeisterung. Unter einem Post auf dem offiziellen Instagram-Account von Prime Video überschlagen sich die Zuschauer geradezu mit Lob. Ein Fan ist vor allem vom Zusammenspiel der Hauptfiguren geflasht: "Ich liebte die Chemie zwischen Loïs und Lane, die sich langsam aufbauende Romantik, Lanes Charme und all das unerwartete Drama. Es hat mich von Anfang bis Ende gefesselt."

Der rasante Sprung an die Chartspitze und die vielen positiven Reaktionen machen deutlich, wie schnell die erst seit wenigen Tagen verfügbare Serie ihr Publikum erreicht hat. Andere Nutzer bezeichnen "Campus Drivers" kurz und knapp als "Meisterwerk". Ein weiterer Zuschauer gibt zu: "Ich habe die komplette Serie an einem Abend verschlungen." Viele können es offenbar kaum erwarten, zu erfahren, wie es mit den Figuren weitergeht. Mehrere begeisterte Fans richten sich sogar direkt an den Streamingdienst mit Kommentaren wie "Ich brauche sofort die zweite Staffel" oder "Wir brauchen mindestens sechs Staffeln! Ich kann es kaum erwarten – bitte gebt uns mehr Staffeln!" Ob der Streamingdienst diesen Wunsch erfüllt, ist allerdings noch offen. Eine offizielle Bestätigung für eine zweite Staffel gibt es von Prime Video bislang nicht. Genügend Stoff wäre grundsätzlich vorhanden: Die gleichnamige New-Adult-Romanreihe der französischen Autorin C. S. Quill besteht insgesamt aus fünf Teilen.

Schon die Ausgangslage versprach reichlich Herzschmerz: Loïs hatte sich auf ihren Studienstart an der Belrose University gefreut. Dort besuchte auch ihre Jugendliebe Max die Uni. Doch statt einer gemeinsamen Zukunft wartete eine Trennung auf die Studentin. Ausgerechnet bei Lane fand sie anschließend ein neues Zuhause. Der Gründer der beliebten App Campus Drivers hatte allerdings den Ruf eines Herzensbrechers – feste Beziehungen waren nicht sein Ding. Die ungeplante Wohngemeinschaft brachte zwei völlig unterschiedliche Vorstellungen vom Leben unter ein Dach. Trotzdem kamen sich Loïs und Lane mit der Zeit näher. Einfach wurde es für die beiden aber nicht: Ihre Vergangenheit stand der jungen Liebe im Weg. Für die Umsetzung dieser turbulenten Geschichte hatten Tom Goris und Vianney Lebasque die Regie übernommen. Die erste Staffel umfasst sechs Folgen – reichlich Gelegenheit also, mit dem ungleichen Duo mitzufiebern.

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Amazon MGM Studios Baptiste Masseline und Carmen Kassovitz in "Campus Drivers"

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