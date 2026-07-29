"Ghost Rider": Robert Downey Jr. will Nicolas Cage zurück

Nachdem das Casting von Ryan Gosling (45) als Ghost Rider beim San Diego Comic-Con bereits für Aufsehen gesorgt hat, meldet sich nun auch Robert Downey Junior (61) zu Wort – und hat prompt eine ziemlich verrückte Idee parat. Im Gespräch mit Entertainment Weekly schlug der Schauspieler eine mögliche Crossover-Aktion vor, bei der Ryan Gosling als Ghost Rider gemeinsam mit Nicolas Cage (62) als Spider-Noir auftreten soll. "Ich will, dass er und Spider-Noir mit Nic zurückkommen, und zwar als Motorrad und Beiwagen", fantasierte Robert im San Diego Comic-Con Studio.

Die Idee hat durchaus einen gewissen Charme: Nicolas Cage spielte in der Serie "Spider-Noir" auf Prime Video zuletzt die Rolle des Spider-Man-Charakters Ben Reilly. Zuvor war Nicolas selbst als Ghost Rider auf der Leinwand zu sehen – und zwar in den Filmen "Ghost Rider" aus dem Jahr 2007 und der Fortsetzung "Ghost Rider: Spirit of Vengeance" von 2011. Damit hätte man gleich zwei Ghost-Rider-Darsteller in einem Film vereint, wobei einer von ihnen einen völlig anderen Marvel-Helden spielen würde. Ryan selbst trat beim Marvel-Panel auf die Bühne und erklärte der Menge: "Wie ihr wisst, ist das eine Rolle, die ich schon lange spielen wollte." Regisseur Shawn Levy (58), der bereits "Deadpool und Wolverine" inszenierte, fügte auf dem Panel hinzu: "Wir sind uns alle einig, dass Ryan Gosling der absolute Wahnsinn ist. Lass uns fahren – wir sehen uns 2028."

Eine pikante Randnotiz rund um das neue MCU-Projekt: Im originalen "Ghost Rider"-Film von 2007 spielte Eva Mendes (52) die Rolle der Roxanne Simpson – der Freundin des von Nicolas' verkörperten Ghost Riders Johnny Blaze. Eva ist seit Jahren die Lebensgefährtin von Ryan Gosling, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. Auch Robert ist längst wieder fest im Marvel-Universum verankert: Der Schauspieler kehrt in "Avengers: Doomsday" nicht als Tony Stark zurück, sondern in der neuen Rolle als Bösewicht Victor Von Doom. Im Gespräch mit Entertainment Weekly beschrieb er den Unterschied zwischen beiden Charakteren so: "Tony hatte das Trauma, das ihn zu einem Helden gemacht hat, und Doom hat genau das Gegenteil davon."

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Imago Robert Downey Jr. bei einer Gala im Lincoln Center Theater in New York

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Getty Images Nicolas Cage präsentiert ein "Ghost Rider"-Figurenset bei einer Pressekonferenz in Tokio, 21. Februar 2007

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Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, 2012