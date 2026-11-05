Nicolas Cage (62) legt seltenen Auftritt mit Riko (31) hin

Nicolas Cage (62) und seine Ehefrau Riko Shibata (31) haben sich in Los Angeles gemeinsam der Öffentlichkeit gezeigt. Anlass war die Weltpremiere von "Madden", einem Biopic mit dem Schauspieler in der Hauptrolle, wie unter anderem Gala berichtet. Statt über einen roten liefen die beiden über einen grünen Teppich und wirkten dabei sehr vertraut miteinander: Hand in Hand posierten sie für die Fotografen. Nicolas wählte für den besonderen Abend einen klassischen schwarzen Anzug. Für einen auffälligen Farbakzent sorgte seine orangebraune Krawatte. Riko entschied sich für ein langärmeliges Minikleid mit einem Muster in Braun und Blau. Dazu kombinierte sie cognacfarbene Pumps und eine Tasche im passenden Farbton. Zum besonderen Hingucker wurde jedoch weniger die aufeinander abgestimmte Garderobe als vielmehr der gemeinsame Auftritt selbst: Nicolas und Riko besuchen öffentliche Veranstaltungen nur selten Seite an Seite.

Für den Pärchenauftritt gab es einen besonderen Grund: In "Madden" schlüpft Nicolas in die Rolle des einstigen NFL-Starcoachs John Madden (†85). Der Football-Trainer wurde 1936 geboren und starb im Jahr 2021. John machte sich vor allem als früherer Coach in der NFL einen Namen. Das Publikum muss nicht mehr lange auf den Film warten. Das Werk soll zunächst am 11. November 2026 in ausgewählten US-Kinos anlaufen. Eine Woche später, am 18. November 2026, startet das Biopic dann weltweit bei Prime Video. Das berichtet unter anderem die Gala. Ganz so lange liegt der vorherige gemeinsame Termin von Nicolas und Riko allerdings nicht zurück. Im September besuchten Nicolas und Riko die Eröffnungsfeier des Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles. Dennoch sind solche Bilder der beiden eine Seltenheit. Umso mehr Aufmerksamkeit dürfte ihr erneuter gemeinsamer Auftritt bekommen haben, bei dem sie sich eng miteinander verbunden zeigten.

Schon im Mai war Riko an der Seite ihres Mannes bei einer Premiere zu sehen. Damals erschienen die Eheleute zur Weltpremiere der Superheldenserie "Spider-Noir" im Regal Times Square in New York City. Auch in dieser Produktion spielt Nicolas die Hauptrolle. Bei diesem Event setzte der Schauspieler auf einen dunklen Anzug. Riko trug einen langen schwarzen Plisseerock, den sie mit einem figurbetonten Oberteil kombinierte. Darüber trug sie ein weißes Hemd mit feinen Spitzendetails. Von solchen Premieren abgesehen geben Nicolas und Riko kaum Einblicke in ihr Privatleben und halten es weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nicolas und Riko gaben sich 2021 das Jawort. Im September 2022 kam dann ihre gemeinsame Tochter August Francesca zur Welt. Seither gibt es nur gelegentlich gemeinsame Aufnahmen des Schauspielers und seiner Frau bei großen Veranstaltungen.

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Getty Images Nicolas Cage und Riko Shibata bei der Weltpremiere von "Madden" im Culver Theater in Culver City

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Getty Images Nicolas Cage und Riko Shibata bei der Weltpremiere von "Madden" im Culver Theater in Culver City

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