Alles nur fake? Temptation-Larissa reagiert auf Vorwürfe

Larissa Juraschek hat genug von den Spekulationen rund um ihre Beziehung. Die TV-Bekanntheit meldete sich jetzt in einem Instagram-Video aus einer Hotelsuite zu Wort. Darin geht sie auf die Vorwürfe ein, ihre Liebe zu Josua Günther und ihr gemeinsamer Auftritt bei Temptation Island VIP seien nur gespielt. Der Auslöser für die Diskussion war die zweite Folge der aktuellen Staffel. Darin ist Larissa zu sehen, wie sie in einem knappen Bikini auf einer Bootsparty feiert. Als Josua die Szenen in der Männervilla zu sehen bekommt, reagiert er sichtlich verärgert. Im Anschluss äußerte ein anderes Paar öffentlich Zweifel daran, ob sich die gezeigten Szenen tatsächlich so zugetragen haben. Das lässt Larissa nicht auf sich sitzen: Sie weist entschieden zurück, dass sie und Josua lediglich geschauspielert hätten. In ihrer Antwort spielt sie dabei unmissverständlich auf Chika und Carina Ojiudo-Ambrose an.

Laut Larissa ist Josuas Eifersucht keineswegs eine Erfindung für die Kameras. Schon lange bevor die beiden ein Paar wurden, sei ihr Freund in Formaten wie Love Island und Ex on the Beach mit diesem Charakterzug aufgefallen. "Wie der ein oder andere sicherlich weiß, war Josua bereits vor unserer Beziehung und Teilnahme an 'Temptation VIP' für seine Eifersucht im TV bekannt. Es handelt sich deshalb also nicht um eine neu erfundene Charaktereigenschaft oder eine inszenierte Geschichte", stellte sie in ihrem Clip klar. Auch Streit über ihre Kleidung sei für die beiden nichts Neues. Bereits in der Sendung Bad Boyfriends habe es deswegen Konflikte gegeben. Larissa schildert dabei einen inneren Konflikt: Einerseits möchte sie auf Josuas Gefühle Rücksicht nehmen. Andererseits will sie sich nicht vorschreiben lassen, welche Kleidung sie tragen darf, sondern selbst entscheiden, für welche Outfits sie sich entscheidet.

Im weiteren Verlauf ihres Videos teilt die Influencerin dann selbst gegen ihre Kritiker aus. Sie betont, dass sie es nicht nötig habe, ständig Inhalte über die Beziehungen anderer zu veröffentlichen, um im Gespräch zu bleiben. Mit einem ironischen Seitenhieb schlägt Larissa dem kritisierenden Paar vor, doch noch ein über einminütiges Video als Antwort zu produzieren, um damit möglicherweise zusätzliche Werbeeinnahmen zu erzielen. Zudem wirft sie ihren Kritikern vor, in ihrer eigenen Beziehung auf Story-Pflichten, gegenseitig freigegebene Standorte und viele Anrufe pro Tag zu setzen. "Auch Themen wie das gegenseitige Teilen von Standorten und zahlreiche Anrufe am Tag sind natürlich grundsätzlich ein Zeichen von ganz besonders viel Vertrauen und haben absolut nichts mit Eifersucht oder Kontrolle zu tun. Wäre auch ziemlich widersprüchlich, anderen die Dinge vorzuwerfen, die man in der eigenen Beziehung selbst macht", schoss sie zurück. Larissa und Josua sind seit August 2024 ein Paar und leben gemeinsam auf Bali.

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RTL / Jonas Mohr Josua und Larissa, "Temptation Island VIP" 2026

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Imago Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose bei der Premiere von "Kampf der Reality Allstars" 2026 in der Flora Köln

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