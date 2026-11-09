Unverzeihlich? Larissa zweifelt an ihrer Beziehung mit Josua

In der fünften Folge von Temptation Island VIP bekommt Larissa Juraschek Bilder zu sehen, die ihre Beziehung ins Wanken bringen. Aus gesundheitlichen Gründen konnte die TV-Bekanntheit beim letzten Lagerfeuer nicht anwesend sein und holt die verpassten Szenen nun nach. Auf dem Bildschirm sieht sie, wie ihr Freund Josua Günther über die Verführerin Chayenne spricht: "Erster Eindruck, wen ich am attraktivsten finde, ist Chayenne. Ist einfach mein Typ." Damit ist es aber noch nicht vorbei: Larissa bemerkt außerdem, dass die Verführerin Josuas Pullover trägt. Später erzählt Chayenne, Josua habe sie aufgefordert, mit ihm auf sein Zimmer zu kommen. Die Kameras zeigen die beiden daraufhin gemeinsam in dem Raum, dann enden die Bilder. Für Larissa ist das ein Schock, der sie grundsätzlich an ihrer Beziehung zweifeln lässt. "Ich habe damit nicht gerechnet. Die Bilder sind zu viel", gesteht sie in der Show.

Vor allem das Kleidungsstück bringt Larissa aus der Fassung. "Oh mein Gott, sie trägt meinen Pullover", sagt sie fassungslos. Dann erklärt sie: "Das ist seiner, den ich trage." Kurz darauf ruft Josua aus der anderen Villa: "Larissa, ich liebe dich" herüber. Dann hält es die Blondine nicht mehr aus. Sie rennt zum Zaun und macht ihrem Ärger lautstark Luft: "Ich f*cke diesen Mann jetzt. Josua, lass deine verf*ckten Finger von ihr." Josua scheint von der heftigen Reaktion seiner Freundin sichtlich überrascht zu sein und kann ihren emotionalen Ausbruch nicht verstehen. Zudem stellt er klar, dass er sich von allen Teilnehmern am wenigsten zuschulden kommen lasse. Larissa hingegen hat eine völlig andere Sicht auf die Situation. Im Einzelinterview findet sie deutliche Worte für das Verhalten ihres Partners. Ihr Fazit fällt vernichtend aus: "Für mich hat er alles gebrochen."

Auch die Verführer in Larissas Villa sehen die Situation kritisch. Sie befürchten, dass Josua tatsächlich Gefühle für Chayenne entwickeln könnte. Deshalb beschäftigt sich Larissa bereits mit den möglichen Folgen einer Trennung. Zumindest beim gemeinsamen Haustier scheint sie schon eine klare Entscheidung getroffen zu haben: "Wir haben einen gemeinsamen Hund, der bleibt bei mir." Eine Versöhnung schließt sie aus. Das soll auch dann gelten, wenn sie keine weiteren belastenden Aufnahmen von Josua mehr zu sehen bekommt. "Haben wir trotzdem keine Zukunft", stellt sie klar. Dann wird sie gefragt, ob die Beziehung für sie damit beendet sei. Ihre Antwort lässt keinen Zweifel offen: "Ja, was willst du da noch erklären? Es gibt dafür keine Erklärung."

Anzeige Anzeige

RTL / Jonas Mohr Josua und Larissa, "Temptation Island VIP" 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Josua Günther und seine Freundin Larissa, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

Anzeige Anzeige