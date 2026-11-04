Carina-Zoff: Gloria Schwesinger kontert mit Stalking-Vorwurf

Gloria Schwesinger (34) erhebt im aktuellen Instagram-Zoff rund um Temptation Island VIP nun schwere Vorwürfe gegen Carina Ojiudo-Ambrose. In ihrer Story behauptet der Realitystar, Carina habe während der Dreharbeiten erzählt, die Bewegungen ihrer Ehefrau Chika Ojiudo-Ambrose über die Standortfreigabe ihres Handys zu verfolgen. Demnach habe sie auf einer digitalen Karte beobachtet, wo sich Chika gerade aufhalte. Für Gloria geht dieses Verhalten offenbar deutlich zu weit: "Und das, meine Liebe, ist krankes STALKING und hat nichts mit mal kurz nachzuschauen zu tun, wie du es jetzt versuchst kleinzureden." Gloria legt noch nach und behauptet, sämtliche Verführerinnen aus der Frauenvilla könnten bestätigen, dass Carina genau das erzählt habe.

Mit ihren Anschuldigungen reagiert Gloria auf ein ausführliches Statement, das Carina zuvor auf Instagram veröffentlicht hatte. Darin rechnete Chikas Ehefrau mit Gloria und Tara Tabitha (33) ab, die ihre Ehe als "krankhaft", "toxisch" und "fake" bezeichnet hatten. Carina machte in ihrem Beitrag deutlich: "Also Gloria, noch mal zum Mitschreiben: Ich mag dich nicht, ich mag deine Ansichten nicht, ich mag deinen Freund nicht. Und wie du eine Beziehung führst und Verführerinnen betitelst, ist der Grund dafür, warum ich dich nicht mag." Außerdem warf sie Gloria vor, das grenzüberschreitende Verhalten ihres Partners beim Lagerfeuer schöngeredet zu haben. "Meine einzige Absicht war es, ihnen vor Augen zu führen, dass sie ihren eigenen Wert erkennen müssen", erklärte Carina. Zugleich kündigte sie an, auch während der weiteren Ausstrahlung ungefiltert ihre Meinung zu sagen.

Carinas Ansage lässt Gloria jedoch offenbar kalt. Statt einzulenken, legt sie noch einmal nach: Carinas Hilfsbereitschaft in der Villa sei ihrer Ansicht nach ohnehin nur gespielt gewesen. Außerdem wirft sie ihrer Mitkandidatin eine "arrogante, herablassende Art" vor. Besonders brisant: Gloria behauptet, die Zuschauer hätten durch den Schnitt gar nicht mitbekommen, wie sehr Carina ihre Frau tatsächlich kontrolliert habe. Statt andere zu belehren, solle Carina im Umgang mit den Singles lieber selbst "ganz kleine Brötchen" backen. Bei so viel Zündstoff dürfte es auch in den kommenden Folgen nicht ruhig bleiben. Wie es weitergeht, erfahren Fans jeden Montag bei "Temptation Island VIP" auf RTL+.

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger, Juni 2026

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Imago Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose bei der Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" in Köln

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