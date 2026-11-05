"Kein Trennungsgrund": Tara verteidigt Dennis nach Poolszene

Da ließ Dennis Lodi (31) im wahrsten Sinne des Wortes alle Hüllen fallen! In der vierten Folge von Temptation Island VIP sprang der Realitystar splitterfasernackt in den Pool. Kurz darauf wurde er dort von mehreren Verführerinnen umringt, die ebenfalls nichts mehr am Leib trugen. Nun meldet sich seine Partnerin Tara Tabitha (33) zu Wort und nimmt Dennis in Schutz. In einer Fragerunde auf Instagram erklärt sie, dass die Aktion bereits vor den Dreharbeiten zwischen den beiden abgesprochen gewesen sei. Tara habe ihrem Freund das Nacktschwimmen sogar ausdrücklich erlaubt. Dass sich anschließend weitere Frauen zu ihm ins Wasser begaben, sei allerdings nicht geplant gewesen. "Das wünscht sich keine Frau von ihrem Partner zu sehen. ABER es ist für mich in diesem Setting noch kein Fremdgehen oder Trennungsgrund."

Vor allem die Darstellung der Poolszene im Fernsehen stößt Tara sauer auf. Ein Körperkontakt zwischen Dennis und einer der Verführerinnen habe in Wirklichkeit nur wenige Sekunden gedauert. "Im Fernsehen wurde der gleiche Moment aus verschiedenen Winkeln gezeigt, um den Anschein zu erwecken, dass er länger dauert", schreibt sie auf Instagram. Ihrer Meinung nach sei die Situation durch den Schnitt deutlich dramatischer dargestellt worden, als sie am Set tatsächlich gewesen sei. Begeistert ist sie von den Bildern trotzdem nicht. Im normalen Alltag würde sie nämlich ganz anders reagieren: Ein Lapdance von einer fremden Frau oder ein gemeinsames Bad mit nackten Frauen wäre für sie ein sofortiger Trennungsgrund. Für "Temptation Island VIP" hätten sie und Dennis aufgrund des besonderen Formats jedoch bewusst andere Regeln vereinbart.

Dennis selbst hatte die Situation bereits wenige Tage zuvor aus seiner Perspektive geschildert. Er sei allein und ohne Kleidung in den Pool gesprungen, als sich plötzlich fünf oder sechs Frauen ausgezogen und zu ihm ins Wasser gesellt hätten. "Da war ich ein bisschen überfordert. Ich habe wirklich die ganze Zeit das Weite gesucht", erzählte er in seiner Instagram-Story. Besonders unangenehm sei es für ihn gewesen, als sich eine der Frauen an seinen Rücken gehängt habe. Er habe sie mehrmals aufgefordert, ihn loszulassen, und versucht, sie von sich wegzuschieben. Tara zufolge hat Dennis die vereinbarten Grenzen bislang zwar ausgereizt, aber noch nichts getan, was für sie eine Trennung rechtfertigen würde. Gleichzeitig stellt sie klar: Auch wenn Alkohol im Spiel sei und andere Frauen ihm körperlich nahekämen, müsse er seinen Versuchungen widerstehen können.

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RTL / Jonas Mohr Dennis Lodi und Tara Tabitha bei "Temptation Island VIP"

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Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Reality-Star

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