Hausentwurf: So viele Kinderzimmer planen Knossi und Lia

Knossi (40) und Lia Knossalla stecken mitten in der Planung ihres neuen Zuhauses und denken dabei schon weit voraus. Beim Entwurf des Hauses steht vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Wie viel Platz braucht die Familie künftig für Kinder? In einem Video, das Knossi jetzt auf Instagram geteilt hat, sitzt das Paar mit einem Planer am Tisch und bespricht, wie viele Kinderzimmer es geben soll. Zunächst wägen die beiden noch ab, ob zwei oder drei Räume sinnvoller wären. Lia hat allerdings eine klare Vorstellung: "Ich gehe wirklich davon aus, dass wir noch zwei Kinder zusätzlich kriegen", erklärt sie in dem Clip. Da Knossis Sohn Elia längst ein fester und wichtiger Teil der Patchwork-Familie ist, fiel die Wahl schlussendlich auf ein Haus mit drei Kinderzimmern. Auf diese Weise stellen die beiden sicher, dass im neuen gemeinsamen Zuhause jedes der Kinder seinen ganz eigenen Rückzugsort und ausreichend Platz bekommt.

Die Stimmung beim Planungs-Date ist super locker: Lia lacht und gestikuliert beim Reden, während Knossi ganz entspannt den Kopf auf die Arme legt. Später kommt auch noch Knossis Mama dazu, um die Entwürfe zu checken. Die beiden fackeln nicht lange und wollen direkt von ihr wissen, wie sie das Ganze findet – und wie viele Enkelkinder sie eigentlich noch einplant. Ihre Antwort fällt allerdings deutlich zurückhaltender aus als Lias Rechnung: Sinngemäß meint sie, erst einmal solle ein weiteres Kind kommen. Davon lassen sich der Moderator und seine Partnerin aber nicht von ihrer Planung abbringen. Für den Hausentwurf bleibt es bei drei Kinderzimmern. Nach der ausführlichen Planungsrunde wird es dann gemütlich. Die Familie setzt sich zusammen, um das Essen zu genießen, das Knossis Mutter für alle gekocht hat.

Dass Knossi seine Familienplanung noch nicht abgeschlossen hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Der Entertainer betonte bereits in der Vergangenheit vor laufenden Kameras, dass er sich mit seiner Lia ein Haus voller Kinder wünscht. Damals scherzte er sogar, dass es für ihn ruhig eine Großfamilie mit mindestens zehn Sprösslingen werden dürfe. Vater ist der Entertainer bereits: Sein Sohn Elia stammt aus einer früheren Beziehung. Mit Elias Mutter war Knossi nach der Geburt des gemeinsamen Kindes noch etwa ein Jahr zusammen, danach trennten sich ihre Wege. Im Vergleich zu seinem einstigen Traum von einer Großfamilie fallen die aktuellen Pläne deutlich konkreter aus. Statt von zehn Kindern gehen Knossi und Lia beim Hausbau vorerst von zwei weiteren aus. Deshalb sind im neuen Haus drei Kinderzimmer vorgesehen, eines für Elia und zwei für die möglichen Geschwister.

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Imago Knossi und Lia Mitrou bei der 77. Bambi-Verleihung in München, November 2025

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Instagram / knossi Knossi und Lia Mitrou, Juli 2026

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