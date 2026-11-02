Zum Staffelstart: Er siegt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Joko Winterscheidt (47) bleibt Herr über seine eigene Show, zumindest vorerst. Zum Auftakt der neuen Staffel von Wer stiehlt mir die Show? musste der Moderator seinen Platz gegen einen hartnäckigen Herausforderer verteidigen. Entertainer Jens "Knossi" Knossalla hatte sich in den kreativen Quizrunden gegen Comedian Carolin Kebekus (46), Basketballstar Moritz Wagner und Wildcard-Kandidatin Sarah durchgesetzt und sich so das Ticket für die letzte Runde gesichert. Dort trat er mit drei Jokermünzen gegen Joko an und setzte seine ganze Hoffnung auf möglichst leichte Fragen von Katrin Bauerfeind (44). Doch die gute Ausgangslage brachte ihm wenig: Bei gleich mehreren Wissensfragen musste Knossi passen. Entschieden wurde das Duell schließlich mit einer Frage zu Michelangelos berühmter Statue David. Joko lag mit seiner Antwort "Florenz" richtig und darf deshalb auch die nächste Ausgabe wieder selbst moderieren.

Auf dem Weg dorthin stolperte Knossi über so einige Hürden. Unter anderem brachten ihn Fragen zum Jakobsweg, zu Luxusjacken, zu einem niederländischen Höllenmaler und zu einem Hit von Peter Alexander (†84) ins Straucheln. Dabei hatte der Entertainer schon vor der ersten Runde offen zugegeben, dass er großen Respekt vor dem Quiz hat. "Die erste falsche Antwort habe ich schon gegeben mit 'Ja, ich komme'", scherzte er in der Sendung über seine Zusage. Außerdem stellte er klar: "Ich habe kein Abitur!" Trotzdem holte er bereits bei "Die leichten Fünf" drei Punkte und arbeitete sich danach Runde für Runde bis ins Finale vor. Seine Mitstreiter hatten weniger Glück. Moritz Wagner musste beim Songtitel-Raten "Nice to Lied You" die Segel streichen. "Ich erkenne den Song ziemlich schnell, aber die Namen fallen mir nicht ein", beschrieb der Sportler sein Problem. Auch Wildcard-Kandidatin Sarah war bereits vor dem Halbfinale aus dem Rennen.

Abseits des Wettkampfs sorgten zwei Zuschauer für einen der emotionalsten Momente des Abends. Während der Runde "Kleb wohl!" machte Fabian seiner Freundin Nicole auf der Bühne einen Heiratsantrag. Sie nahm ihn mit einem glücklichen Nicken an. Joko hatte den aufgeregten Fabian bei seinem Antrag begleitet und jubelte danach: "Sie hat Ja gesagt! Glückwunsch!!!" Doch damit war die Überraschung noch nicht vorbei. "Wir haben alles vorbereitet. Heute wird geheiratet!", verkündete der Moderator. Carolin und Knossi waren sichtlich gerührt und kämpften mit den Tränen. Im Halbfinalspiel "Da hab ich doch Prompter die Antwort vergessen!" gaben sich Nicole und Fabian dann tatsächlich das Jawort. Carolin schlüpfte dabei in die Rolle der Traurednerin, Knossi stand dem Paar als Trauzeuge zur Seite. Joko kommentierte die ungewöhnliche Mischung aus Hochzeit und Quiz lachend: "Es ist super emotional."

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ProSieben Joko Winterscheidt gewinnt den Auftakt von "Wer stiehlt mir die Show?", 2026

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Joyn Joko Winterscheidt moderiert eine Hochzeit bei "Wer stieht mir die Show?" 2026