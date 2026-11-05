König Carl Gustaf und Silvia genießen Brasilien-Urlaub

Die Sonne Brasiliens anstatt das trübe November-Wetter: Königin Silvia (82) und König Carl Gustaf (80) lassen es sich derzeit gutgehen. Schon seit dem 28. Oktober hält sich das schwedische Königspaar in Silvias früherer Heimat auf und will noch bis zum 8. November bleiben. Wie Svensk Damtidning berichtet, verbinden die beiden dort eine private Auszeit mit offiziellen Terminen. Vor allem für die Königin ist die Reise etwas Besonderes: In São Paulo trifft sie Verwandte und enge Freunde wieder. Wegen der großen Entfernung zu Schweden hält sie mit ihnen sonst meist nur per Telefon oder Videoanruf Kontakt. Statt Bildschirm gibt es jetzt also persönliche Begegnungen. Neben den wärmeren Tagen in Silvias früherer Heimat warten auf das Paar aber auch gemeinsame Verpflichtungen. Dabei geht es um die World Childhood Foundation und um ein ganz besonderes Jubiläum der schwedisch-brasilianischen Beziehungen.

Ganz allein ist das Königspaar in São Paulo übrigens nicht, denn auch Prinzessin Madeleine (44) ist vor Ort. Die Tochter der beiden besucht am Mittwoch und Donnerstag Projekte der brasilianischen Niederlassung der World Childhood Foundation. Den krönenden Abschluss dieser Termine bildet ein festliches Galadinner, zu dem auch König Carl Gustaf erwartet wird. Eine Pause gibt es danach nicht: Am Freitag stehen für das Königspaar die Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen der bilateralen Beziehungen zwischen Schweden und Brasilien an. Silvia hatte das Jubiläum bereits zuvor in Schweden gewürdigt. Svensk Damtidning konnte zudem eine Mitteilung des Reichsmarschalls an die schwedische Regierung einsehen. Demnach ist Carl Gustaf vom 28. Oktober bis 8. November privat in Brasilien und kann in dieser Zeit seine Aufgaben als Staatsoberhaupt nicht wahrnehmen. Die Anreise dauert insgesamt rund 19 Stunden. Ein Teil des Aufenthalts ist laut dem Bericht bewusst für Privates reserviert. Silvia und Carl Gustaf versuchen dem Magazin zufolge, das südamerikanische Land möglichst einmal pro Jahr zu besuchen.

Dass es die Königin immer wieder nach Südamerika zieht, hat einen guten Grund: Brasilien ist eng mit ihrer Familiengeschichte verbunden. Ihre Mutter Alice wuchs auf der Kaffeeplantage Fazenda Cafezal der Familie Sommerlath auf. Silvia selbst verbrachte als junge Frau ihre Sommerferien auf der Fazenda São Domingos. Mal eben spontan vorbeischauen ist bei mehr als 10.000 Kilometern Entfernung zu Stockholm und einem prall gefüllten Terminkalender allerdings kaum möglich. Deshalb hält sie sich häufig im November eine Woche für einen Abstecher nach São Paulo frei. Vor zwei Jahren kam sogar fast die gesamte Familie mit, darunter auch die Enkelkinder. Gemeinsam verbrachten sie unter anderem Zeit am Surfstrand Resende bei Itacaré. Zu den Brasilien-Aufenthalten des Königspaars gehören außerdem Ausflüge durch das Land. Im vergangenen Herbst erkundeten Silvia und Carl Gustaf etwa die historische Welterbestadt Ouro Preto im Bundesstaat Minas Gerais.

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Imago Königin Silvia und König Carl Gustaf treffen zum Goldhochzeitskonzert an der Königlichen Oper in Stockholm ein

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Instagram / kungahuset König Carl Gustaf und Königin Silvia 2025

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