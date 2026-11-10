Ihre Chemotherapie beginnt: Sarah Kuttner zeigt ihre Perücke

Sarah Kuttner (47) steht kurz vor ihrer ersten Chemotherapie und stellt sich bereits auf eine sichtbare Folge der Behandlung ein: Voraussichtlich werden ihr im Laufe der kommenden Monate die Haare ausfallen. Auf Instagram zeigte sie jetzt ihre neue Chemo-Perücke in Dunkelbraun. Das Zweithaar soll ihrer früheren Frisur nachempfunden sein. Dafür will die 47-Jährige allerdings nicht extra zum Friseur gehen, sondern selbst Hand anlegen. Neben der Perücke liegen auf den Bildern schon Kämme, Haarklammern und Scheren bereit. Ihre Follower sollen die Verwandlung von Anfang an miterleben können. "Zweithaar und Endgegner vom Zweithaar. Ich hab den Salon offen und schneide mir meine neue alte Frisur jetzt selbst", kündigte Sarah auf Instagram an. Die Aktion möchte die Autorin mit der Kamera festhalten. Das Video soll dann in den kommenden Tagen auf YouTube erscheinen, damit ihre Fans sehen können, wie aus der Perücke Schritt für Schritt ihre gewohnte Frisur wird.

Auch über ihre Gefühle so kurz vor dem Start der Therapie spricht Sarah ganz offen. "Heute ist der letzte Tag vor der Chemo, dementsprechend angespannt bin ich ein bisschen", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. Neben der Anspannung verspüre sie derzeit vor allem Ungeduld. Auf YouTube will die Moderatorin außerdem eine Art Videotagebuch über ihre Krebsbehandlung führen. Ob das Vorhaben tatsächlich regelmäßig umgesetzt wird, lässt sie jedoch bewusst offen. "Keine Ahnung, ob ich das durchziehe. Wir dürfen nicht vergessen, dass ich auch ADHS habe und mir Sachen vornehme, die dann nicht passieren", sagt Sarah auf Instagram. Mit den persönlichen Aufnahmen möchte sie Menschen unterstützen, "die auch Schiss haben". Vor ihrer eigenen Therapie habe sie selbst gezielt nach solchen Erfahrungsberichten gesucht. "Ich fand das toll, solche Videos zu gucken", erinnert sie sich.

Ursprünglich war Sarah davon ausgegangen, dass ihr Brustkrebs mit einer Antihormontherapie und einer Operation behandelt werden könnte. Ein Onkotest brachte jedoch ein anderes Ergebnis: Der für die Therapieentscheidung wichtige Schwellenwert wurde knapp überschritten, weshalb nun zusätzlich eine Chemotherapie notwendig ist. Im Podcast "Das kleine Fernsehballett", den sie gemeinsam mit Stefan Niggemeier moderiert, fasste Sarah den Befund so zusammen: "Mein Tumor ist ein bisschen rumpeliger, als man dachte." Die Chemotherapie soll insgesamt viereinhalb Monate dauern. Danach ist die Operation geplant. Weil der Behandlungsbeginn sehr kurzfristig angesetzt wurde, musste Sarah vorher außerdem noch ein Port gelegt werden, über den die Medikamente verabreicht werden. Mit ihrer Perückenaktion und dem geplanten Videotagebuch macht Sarah nun auch die Vorbereitungen auf die kommenden Behandlungsschritte öffentlich. Damit will sie anderen Betroffenen Einblicke in ihre persönlichen Erfahrungen geben und Menschen unterstützen, die selbst Angst vor einer solchen Therapie haben.

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Imago Bei der Aufzeichnung der NDR Talk Show im NDR Fernsehstudio Lokstedt: Sarah Kuttner, Hamburg, 17.10.2025

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Instagram / diekuttner Sarah Kuttner Chemo-Perücke

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