Helene Fischer holt ihre Fans aufs Cover von "Wir"

Helene Fischer (42) macht ihre Fans zu einem Teil ihres neuen Albums "Wir". Für ein offizielles Fan-Cover sammelt die Sängerin persönliche Lieblingsfotos ihrer Anhänger, die später in das besondere Motiv einfließen sollen. Wie auf ihrer offiziellen Homepage zu lesen ist, wurde dafür eigens eine Upload-Seite eingerichtet. Zuvor müssen die Fans die dort aufgeführten Teilnahmebedingungen bestätigen. Aus sämtlichen Einsendungen soll dann ein großes Fotomosaik entstehen. Jedes einzelne Bild bildet darin nur einen kleinen Ausschnitt, gemeinsam ergeben die Aufnahmen jedoch das vollständige Covermotiv. Die Mitmachaktion knüpft damit an den Gedanken der Gemeinschaft an, für den bereits der Albumtitel steht. Das fertige Ergebnis soll nicht nur digital zu sehen sein: Geplant ist eine Veröffentlichung auf einer speziellen Artcard. Auch auf Billboards in Berlin soll das Motiv präsentiert werden. Die Fans könnten sich also schon bald auf großen Werbeflächen in der Hauptstadt wiederfinden.

Die offizielle "Wir"-Fan-Artcard soll Bestandteil limitierter Albumbundles werden. Dadurch erhält das aus den eingeschickten Aufnahmen gestaltete Motiv zusätzlich einen Platz im physischen Albumprodukt. Wer mit seinem Foto auf dem Fan-Cover landen möchte, sollte sich allerdings beeilen. Laut der Ankündigung steht der Einsendeschluss bereits zeitnah bevor. Bevor Fans ihr Lieblingsbild hochladen, lohnt sich zudem ein genauer Blick in die Teilnahme- und Bildnutzungsbedingungen. Die persönlichen Fotos werden demnach nicht ausschließlich für das Fan-Cover und die gedruckte Artcard verarbeitet. Der Nutzungserklärung zufolge darf das entstehende Fotomosaik auch zu Werbezwecken rund um das Album "Wir" eingesetzt werden. Nähere Informationen zum Ablauf des Uploads, zu den technischen Vorgaben und zur vorgesehenen Verwendung der eingesandten Aufnahmen finden Fans direkt auf der offiziellen Homepage der Musikerin.

Mit der Fotoaktion rückt die Verbindung zwischen Helene und ihrem Publikum in den Mittelpunkt. Ihre Fans verfolgen die Veröffentlichung damit nicht nur von außen, sondern können mit einer persönlichen Aufnahme selbst im offiziellen Motiv auftauchen. Viele einzelne Erinnerungen, Momente und Gesichter fügen sich dabei zu einem gemeinsamen Bild zusammen. Genau dieses Prinzip greift den Titel "Wir" auf: Erst im Zusammenspiel fügen sich die kleinen Bestandteile zu einem vollständigen Gesamtbild zusammen. Sichtbar bleibt die Beteiligung dabei nicht allein auf der limitierten Artcard, die den entsprechenden Albumbundles beiliegt. Durch die geplante Präsentation auf Billboards in Berlin bleibt das gemeinschaftliche Fanmotiv zudem nicht nur auf das Albumprodukt beschränkt. So können die eingesandten Lieblingsfotos Teil einer öffentlichen Präsentation des neuen Werks werden. Welche Aufnahmen letztlich im Mosaik landen und wie das fertige Fan-Cover im Detail aussehen wird, zeigt sich nach dem Ende der Einreichungsphase.

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