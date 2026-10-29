Helene Fischer plant vorerst keine neuen Kinderlieder

Nach drei Kinderalben legt Helene Fischer (42) für ihr junges Publikum vorerst eine musikalische Pause ein. Im Interview mit oe24.de verrät die Sängerin, dass aktuell keine neuen Songs für ihre kleinen Fans geplant sind. Ganz verabschiedet sie sich von diesem Bereich allerdings nicht. Statt weiterer Musik setzt Helene zunächst auf andere Produkte: "Neue Kinderlieder sind erst einmal nicht geplant. Dafür gibt es jetzt ganz neu eine Tonie-Figur von mir, und im Dezember soll auch eine Barbie auf den Markt kommen", erklärt sie. Ihr Fokus liegt nun vor allem auf ihrer regulären Musik und mehreren großen Vorhaben. Ihr neues Album "Wir" soll bereits in wenigen Wochen erscheinen und damit den nächsten Abschnitt ihrer rund 20-jährigen Karriere einläuten.

Mit "Wir" möchte Helene musikalisch neue Wege einschlagen und ihren Blick nach vorn richten: "Für mich geht es weiter, mit neuer Musik und der Neugier darauf, was daraus entsteht. Diese 20 Jahre gehören zu mir, und ich bin sehr dankbar für alles, was ich erleben durfte. Gleichzeitig habe ich große Lust auf die nächsten Schritte." Neben der Veröffentlichung des Albums stehen bereits weitere Termine an. In Düsseldorf ist die Aufzeichnung der "Helene Fischer Show" geplant, für die Helene große Stars auf die Bühne holt. Im kommenden Sommer soll zudem ein Konzertfilm erscheinen, der ihren Auftritt im Rahmen der Stadiontour in Wien zeigt.

Nicht nur musikalisch schlägt Helene derzeit ein neues Kapitel auf, auch optisch hat sie eine Veränderung gewagt. Beim Jubiläum von "Schlagerbooom" zeigte sich die Sängerin mit deutlich kürzeren Haaren. Statt der zuvor fast taillenlangen Mähne trug sie ihre Haare nun in sanften Wellen und mit einem Seitenscheitel gestylt. Auch Moderator Florian Silbereisen (45) fiel der neue Look auf. Direkt auf der Bühne sprach er seine frühere Partnerin darauf an und machte ihr ein Kompliment: "Du siehst toll aus! Neue Frisur?" Helene reagierte mit einem Grinsen. Ihre Erklärung für den sichtbaren Wandel fiel locker aus: "Man muss ja ein bisschen Veränderung reinbringen ins Leben."

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Imago Helene Fischer beim Schlagerbooom 2026 mit neuer Frisur