Thomas Markle soll elektronische Fußfessel durchtrennt haben

Thomas Markle Sr. (82) soll nur vier Tage nach seiner Freilassung gegen Kaution seine elektronische Fußfessel durchtrennt haben. Der Vater von Herzogin Meghan (45) habe die Überwachung in der Nacht zum Montag gegen 1:45 Uhr entfernt und damit gegen die gerichtlich angeordneten Auflagen verstoßen, teilte Staatsanwalt Bill Essayli auf X mit. Wie der Staatsanwalt erklärte, wurde er kurz nach dem mutmaßlichen Verstoß gegen die gerichtlich angeordnete Aufenthaltsüberwachung erneut festgenommen. Der Rollstuhlfahrer befand sich demnach vor einer Anhörung am Bundesgericht in Tampa im US-Bundesstaat Florida in Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft will nun erreichen, dass seine Freilassung widerrufen wird und er bis zum Prozess in Haft bleibt. Bill machte die Haltung der Behörde in seinem Beitrag unmissverständlich deutlich: "Freilassungsauflagen sind gerichtliche Anordnungen, keine Vorschläge." Ob das Gericht dem Antrag folgt, war zunächst noch offen.

Thomas war am Freitag zuvor wegen des mutmaßlichen Besitzes von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs festgenommen worden. Bei seiner Festnahme wurde er mit einem Krankenwagen aus einer Pflegeeinrichtung für Demenzkranke in Lakeland abtransportiert. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren dem Verfahren Ermittlungen im Raum Los Angeles vorausgegangen. In einem dortigen Lagerraum sollen die Behörden rund 78 Gegenstände beschlagnahmt haben. Darunter befanden sich Dias, Filmnegative und Bücher, die mutmaßlich Missbrauchsdarstellungen enthalten. Bei seinem ersten Termin vor Gericht gab Thomas noch kein Plädoyer ab. Der Richter ordnete neben der elektronischen Überwachung auch an, seine Verhandlungsfähigkeit zu untersuchen. Ein Bericht dazu soll bis zum 20. November vorgelegt werden. Thomas, dem im vergangenen Jahr ein Bein amputiert worden war, durfte daraufhin gegen Kaution in seine Pflegeeinrichtung in Florida zurückkehren. Verurteilt wurde er wegen der Vorwürfe bislang nicht.

Herzogin Meghan und ihr Vater haben schon seit Jahren keinen Kontakt mehr. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe erklärte die ehemalige Schauspielerin, diese hätten sie zutiefst erschüttert. Gegenüber The Sun verwies sie außerdem auf einen Brief, der bereits 2019 an die Londoner Polizei geschickt worden war und belastende Behauptungen über ihren Vater enthielt. "Darin wurden beunruhigende und verstörende Anschuldigungen gegen meinen Vater erhoben, und mir wurde versichert, dass diese untersucht würden", schilderte sie. Zugleich erklärte die Herzogin, warum Thomas auch ihre beiden Kinder nicht kennenlernen durfte. Diese Entscheidung habe allein deren Sicherheit gedient. "Ich hoffe, es kann nun verstanden werden, dass – trotz der verzerrten Darstellung bestimmter Medien im Laufe der Jahre – die Distanz zu meinem Vater und meine Entscheidung, ihm keinen Kontakt zu unseren Kindern zu erlauben, nur einen Grund hatten: sie zu schützen", betonte Meghan gegenüber dem britischen Blatt. Weitere Einzelheiten zu dem damaligen Schreiben nannte sie in ihrer Stellungnahme nicht.

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Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

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Backgrid / ActionPress Thomas Markle in Mexiko, Januar 2020

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