"Top Gun 3": Warum Fans wohl noch lange warten müssen

Fans von Top Gun müssen sich offenbar noch eine ganze Weile gedulden, bis der dritte Teil in die Kinos kommt. Miles Teller (39) erklärte nun bei "Jimmy Kimmel Live!", dass Tom Cruise (64) vorher das Rennsportsequel "Tage des Donners 2" drehen wolle. Dessen Produktion soll Anfang 2027 starten, während der Kinostart für den Sommer 2028 vorgesehen ist. Sollte der Dreh ohne größere Verzögerungen abgeschlossen werden, könnte die erste Klappe für "Top Gun 3" möglicherweise Ende 2027 oder Anfang 2028 fallen, wie das Magazin Filmstarts berichtet. Sicher ist dieser Zeitraum allerdings noch nicht. Einen verbindlichen Termin für den Produktionsbeginn gibt es bislang nicht, da die Planung vor allem von Toms Verfügbarkeit abhängt.

Im Gespräch mit Moderator Jimmy Kimmel (58) machte Miles deutlich, dass sich das Team trotz der Wartezeit schon sehr auf die Rückkehr in die bekannten Rollen freut. "Alle sind wirklich begeistert", erzählte der Schauspieler in der Sendung. Auf die Frage nach den Plänen seines Kollegen gab er dann einen Einblick, wie es aus seiner Sicht weitergehen könnte: "Tom hat, glaube ich, gesagt, dass er als Nächstes ein paar Autorennen fahren will – also 'Tage des Donners 2'. Und dann hoffe ich, dass er auch ein paar Flugzeuge fliegen will, denn das würden wir sehr gerne machen." Die offizielle Ankündigung von "Top Gun 3" erfolgte bereits im April 2026. Seither sind allerdings viele wichtige Fragen offen geblieben. Wie die konkreten Pläne aussehen und wann die Dreharbeiten beginnen sollen, ist nach wie vor nicht bekannt. Miles' Aussagen lassen nun vermuten, dass sich die Fans noch auf eine längere Wartezeit einstellen müssen.

Bei "Tage des Donners 2" könnte es derweil zu einem besonderen Wiedersehen kommen. Wie ein Insider gegenüber National Enquirer berichtete, soll sich Tom nämlich Nicole Kidman (59) für eine Rolle in der Fortsetzung wünschen. Die beiden verbindet eine lange gemeinsame Geschichte: Bereits im ersten "Tage des Donners"-Film, der 1990 in die Kinos kam, standen sie gemeinsam vor der Kamera. Im gleichen Jahr heirateten die beiden Schauspieler. Ihre Ehe wurde schließlich 2001 geschieden. Ob Nicole tatsächlich im Sequel mitwirken wird, ist bislang allerdings nicht bestätigt.

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Getty Images Tom Cruise bei der Premiere von "Digger" im Directors Village in Los Angeles, 28. September 2026

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Getty Images Miles Teller, Schauspieler

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