Schlaflos: Amira Alys Söhne waren nachts "der Horror"

Schlaflose Nächte und jede Menge Tränen: Amira Aly (34) erinnert sich an eine besonders kräftezehrende Zeit mit ihren beiden Söhnen. In einer noch vor der Geburt ihrer Tochter aufgezeichneten Folge ihres Podcasts "Amira +1" sprach die Moderatorin mit Franzi König offen über die Herausforderungen der ersten Jahre als Zweifachmama. Vor allem ihr jüngerer Sohn habe sie damals ordentlich auf Trab gehalten. Er sei ein ausgeprägtes Tragebaby und ein "richtiger Schreihals" gewesen, der sofort zu weinen begonnen habe, sobald sie ihn ablegte. "Das war wie so eine Alarmmatte", beschrieb Amira die Situation. Und auch heute gehören ungestörte Nächte für die Moderatorin offenbar noch nicht zum Alltag: Ihre beiden Jungs kommen nach wie vor jede Nacht zu ihr ins Bett gekrabbelt.

Während ihr älterer Sohn als Baby noch zufrieden in seiner Krippe gelegen und neugierig die Umgebung beobachtet habe, sei das bei seinem kleinen Bruder kaum möglich gewesen. Doch sobald es ans Schlafen ging, hätten beide Amira Aly gleichermaßen gefordert. "Aber nachts waren beide Horror. Ich war 10- bis 15-mal jede Nacht wach und das über zwei Jahre lang", erinnerte sich die Moderatorin. Sie habe damals sogar Buch über ihre schlaflosen Nächte geführt und sei auf mehr als 600 Nächte ohne durchgehenden Schlaf gekommen. "Ich war wirklich am Limit", gestand sie. Eine berufliche Auszeit gönnte sich Amira trotzdem kaum. Schon wenige Tage nach den Geburten zeigte sie sich wieder auf dem roten Teppich, rund zwei Wochen später standen weitere Termine an. Ob Podcasttour, Liveshows oder Auftritte in Deutschland und Österreich – die Moderatorin blieb beruflich eingespannt. Ihre Kinder wollte sie dabei jedoch nicht zurücklassen und nahm sie möglichst überallhin mit, sodass sie keine einzige Nacht getrennt von ihnen verbrachte.

Die nächtlichen Besuche ihrer Söhne stellen Amira Aly und ihren Partner Christian Düren (36) inzwischen vor eine echte Platzfrage. Obwohl die beiden Jungen jeweils ein eigenes Bett haben, zieht es sie regelmäßig zu ihrer Mutter. Spätestens gegen zwei Uhr nachts liegen sie meist mit dem Paar in dessen zwei Meter breitem Bett. Mit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter ist die Familie mittlerweile zu fünft, weshalb sich Amira und Christian schon während der Schwangerschaft Gedanken über eine Lösung machten. Die Moderatorin schlug vor, eine zusätzliche Matratze für ihre Söhne direkt neben das Elternbett zu legen. Christian war davon allerdings wenig begeistert, da er nicht wollte, dass die Kinder auf dem Boden schlafen. Wie die Familie künftig allen ausreichend Platz bieten möchte, blieb damit zunächst offen. Für Amira bedeutet das vor allem eines: Die unruhigen Nächte, die sie schon aus den ersten Lebensjahren ihrer Söhne kennt, gehören weiterhin zu ihrem Alltag.

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Imago Amira Aly und Christian Düren im Juli 2025

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Instagram / amiraaly Amira Aly auf ihrer Babyparty, Oktober 2026

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