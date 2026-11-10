Johnny Depp schwärmt von Vanessa Paradis als Mutter

Johnny Depp (63) schwärmt von seiner Expartnerin Vanessa Paradis (53)! Der Hollywoodstar war am Sonntagabend in den 20-Uhr-Nachrichten des französischen Senders TF1 zu Gast und fand dabei besonders liebevolle Worte für die Mutter seiner beiden Kinder Lily-Rose (27) und Jack (24). Als Moderatorin Anne-Claire Coudray ihn auf seine Verbindung zu Frankreich ansprach, kam der Schauspieler schnell auf die Sängerin zu sprechen. "Vanessa Paradis ist eine wahre Künstlerin und vor allem eine großartige Mutter. Sie ist wirklich unglaublich mit unseren Kindern!", betonte Johnny vor laufender Kamera. Eigentlich war der 63-Jährige aus beruflichen Gründen nach Frankreich gereist. Dort stellte er seinen neuen Film vor, in dem er die Rolle des Scrooge übernimmt und der am 11. November in die Kinos kommen soll. Doch neben seinem aktuellen Projekt gewährte der Schauspieler auch persönliche Einblicke in seine langjährige Verbundenheit mit dem Land.

Im Interview mit TF1 verriet Johnny auch, wie sehr ihn seine Zeit in Frankreich geprägt hat. Schon in jungen Jahren habe er davon geträumt, das Paris der 1920er-Jahre zu erleben, das er aus den Büchern von Ernest Hemingway kannte. Schließlich erfüllte er sich diesen Wunsch. "Irgendwann bin ich wirklich hingefahren, und das hat mein Leben verändert", erinnerte sich der Schauspieler. Dort habe er zudem "eine wunderbare Frau" kennengelernt, schwärmte er mit Blick auf Vanessa. Mittlerweile fühle sich der Hollywoodstar Frankreich genauso verbunden wie seiner Heimat USA. Neben den persönlichen Erinnerungen hat es ihm offenbar auch die französische Küche angetan. Besonders eine Spezialität vermisse er, wenn er sich in den Vereinigten Staaten aufhalte. "Rillettes", verriet Johnny auf die Frage, welches französische Essen ihm dort am meisten fehle.

Schon vor wenigen Tagen hatte Johnny öffentlich seine Bewunderung für Vanessa zum Ausdruck gebracht. Bei einem Überraschungsbesuch in der französischen Castingshow "Star Academy" kam er auf ihr 2025 erschienenes Album "Le retour des beaux jours" zu sprechen und zeigte sich begeistert von ihrem musikalischen Talent. "Wie immer hat sie eine unglaubliche und einzigartige Stimme ... Außerdem hat sie eine einzigartige Vision, mit einer Schönheit und Reinheit in ihrer Stimme. Niemand kann ihr das Wasser reichen!", schwärmte der Schauspieler. Johnny und Vanessa gingen 14 Jahre lang gemeinsam durchs Leben, bevor ihre Beziehung zerbrach. Durch ihre beiden Kinder Lily-Rose und Jack bleiben die ehemaligen Partner jedoch weiterhin verbunden. Wie wichtig ihm die gemeinsame Familienzeit ist, machte der Hollywoodstar bereits Ende 2025 deutlich. Damals verriet er, dass er sich an den Feiertagen vor allem darauf freue, Zeit mit seinem Nachwuchs zu verbringen.

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Getty Images Vanessa Paradis und Johnny Depp in Cannes, 2010

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Getty Images Johnny Depp bei der Paramount-Pictures-Präsentation auf der CinemaCon in Las Vegas

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