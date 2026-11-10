"Bauer sucht Frau" sorgt schon zum Start für viel Fan-Frust

Der Auftakt der 22. Staffel von Bauer sucht Frau kam bei vielen Fans offenbar gar nicht gut an! Beim großen Scheunenfest trafen die Landwirte erstmals auf ihre potenziellen Hofdamen und -herren, doch statt romantischer Vorfreude machte sich bei einigen Zuschauern vor allem Verwirrung breit. Grund dafür waren nach Ansicht einiger Zuschauer auf Instagram die schnellen Schnitte und häufigen Szenenwechsel, durch die es schwerfiel, den Überblick über die Kandidaten und ihre Bewerber zu behalten. Besonders die Ankunft eines Oldtimerbusses sorgte für reichlich Durcheinander. Immer mehr Frauen stiegen aus dem Fahrzeug und gesellten sich zu den wartenden Bauern, sodass für manche Zuschauer kaum noch nachvollziehbar war, wer eigentlich wen kennenlernen wollte. Die ersten Begegnungen rückten dadurch für viele Fans in den Hintergrund.

Auf Instagram machten die Zuschauer ihrem Ärger über den Staffelauftakt von "Bauer sucht Frau" Luft. "Das ist ein ganz schönes Durcheinander", beschwerte sich ein Fan, während ein anderer vor allem die hektische Gestaltung kritisierte: "Dieser schnelle Bildwechsel, da lernt man die Teilnehmer gar nicht richtig kennen." Ein weiterer Zuschauer fand noch deutlichere Worte: "Was für ein merkwürdiges Konzept der ersten Sendung. Mir ist schon ganz schwindelig vom schnellen Bildwechsel und dem Durcheinander. Anstrengend." Die Kritik richtete sich dabei vor allem gegen die Umsetzung des Scheunenfests und weniger gegen die Kandidaten selbst. Wie sich die ersten Bekanntschaften entwickeln, können die Fans künftig zweimal wöchentlich verfolgen: RTL zeigt die neuen Folgen montags und dienstags um 20:15 Uhr, während sie bei RTL+ bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung verfügbar sind.

Seit 2005 verhilft Inka Bause (57) bei "Bauer sucht Frau" Landwirten zur großen Liebe und steht auch in der 22. Staffel wieder als Moderatorin vor der Kamera. Diesmal begeben sich insgesamt 15 Singles auf Partnersuche, darunter 13 Bauern und zwei Bäuerinnen wie Andi und Sarah. Mit insgesamt 14 geplanten Folgen ist die aktuelle Staffel zudem die bislang umfangreichste Ausgabe der Kuppelshow. Schon zum Auftakt dürfen sich die Zuschauer deshalb auf zwei Sendungen innerhalb einer Woche freuen. Nach dem von vielen Fans als chaotisch empfundenen Scheunenfest geht es bereits am 10. November um 20:15 Uhr weiter. Dann wird sich zeigen, welche Bewerberinnen und Bewerber ihre Auserwählten tatsächlich auf die Höfe begleiten dürfen und ob die Zuschauer die möglichen Traumpaare diesmal etwas besser kennenlernen können.

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RTL Hubertus beim Scheunenfest bei "Bauer sucht Frau", 2026

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RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidat Hubertus, 2026

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