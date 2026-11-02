Helene Fischer braucht für TV-Showszene gleich drei Anläufe

Bei Helene Fischers (42) Weihnachtsshow lief nicht alles nach Plan: Während der Aufzeichnung am 30. und 31. Oktober in der Messe Düsseldorf sorgten gleich mehrere kleine Pannen für einen verzögerten Ablauf. Vor rund 13.000 Fans musste die Sängerin eine Szene an einem Schreibtisch insgesamt dreimal angehen. Eigentlich sollte sie dort am Laptop kritische Bewertungen ihrer Konzerte vorlesen. Doch anscheinend machte ihr laut Schlager.de die bereitgelegte Brille zu schaffen, sodass sie sich mehrmals versprach. Der Schlagerstar blieb gelassen und wandte sich humorvoll an das Publikum: "Seid ihr bereit für den dritten Durchlauf? Es vergeht ja keine 'Helene Fischer Show' ohne Helene-Fischer-Versprecher." Auch als eine geplante Umbaupause mehr Zeit in Anspruch nahm, scherzte Helene weiter. "Gott sei Dank ist diese Show nicht live", kommentierte sie die Situation vor den Zuschauern in der Halle.

Bis alle zufrieden waren, dauerte es eine ganze Weile: Der zweite Aufzeichnungstag zog sich am Ende über rund vier Stunden. Im TV wird die Sendung etwa drei Stunden lang sein. Dass die Umbauten so viel Zeit in Anspruch nahmen, war jedoch unvermeidbar. Für fast jeden Auftritt wurde nämlich eine eigene Kulisse auf die Bühne gebracht. So gab es eine Disneykulisse und ein Streichorchester, das unter der Hallendecke schwebte. Auch bei der Gästeliste wurde nicht gegeizt. Musikalisch unterstützten Roland Kaiser (74), Giovanni Zarrella (48), Kerstin Ott (44), Nina Chuba (28), Wincent Weiss (33), Unheilig, Ronan Keating (49), Josh Groban (45) und Die Prinzen die Gastgeberin. Auch Pianist Lang Lang (44), Illusionist Hans Klok (57) und das Ensemble des Michael-Jackson-Musicals standen im Rampenlicht. Komikerin Carolin Kebekus (46) war ebenfalls mit von der Partie.

Helene selbst zeigte sich bei der Aufzeichnung in bester Laune. Von den Wiederholungen ließ sie sich nicht aus der Ruhe bringen, sondern betonte, wie stolz sie auf ihre eigene Show ist. Auch mehrere Stars schwärmten vor Ort von der Atmosphäre in der Halle und bedankten sich dafür, Teil der Sendung sein zu dürfen. Mit der Show kehrt eine feste Weihnachtstradition zurück: Nach einem Jahr Pause kommt die Show mit allem zurück, was sie zu bieten hat. Die fertig geschnittene "Helene Fischer Show" ist am 25. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF zu sehen. Neben dem ZDF strahlen auch der ORF in Österreich und das SRF in der Schweiz die Sendung aus.

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Imago Helene Fischer auf der Bühne beim Schlagerboom

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ZDF / Sandra Ludewig Helene Fischer bei "Die Helene Fischer Show"

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