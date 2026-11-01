Helene Fischer überrascht mit drei unveröffentlichten Songs

Helene Fischer (42) hat ihren Fans jetzt einen besonderen Abend beschert. Bei der ersten von zwei Aufzeichnungen ihrer beliebten Weihnachtsshow in der Messe Düsseldorf feierte die Sängerin am Freitag gleich drei Songpremieren, wie Schlager.de berichtet. Vor dem Publikum stellte sie die Titel "Was hast du mit mir gemacht", "Herzkraft" und "Das bleibt" vor. Alle drei Lieder sind bislang unveröffentlicht. Die Zuschauer in der Halle bekamen damit einen ersten Vorgeschmack auf neues musikalisches Material der Schlagersängerin. Doch Helene setzte an diesem Abend nicht ausschließlich auf ihre neuen Stücke. Sie brachte auch zahlreiche bekannte Hits auf die Bühne und präsentierte mehrere Songs aus ihrem Album "Wir". So erlebte das Publikum eine Mischung aus vertrauten Klängen und frischen Melodien.

Ganz ohne Aufregung verlief die Aufzeichnung allerdings nicht. Nach einem ihrer Auftritte sorgte die Sängerin für einen kurzen Schreckmoment, als sie am Bühnenrand ausrutschte. Doch schnell gab es Entwarnung: Helene blieb bei dem Zwischenfall unverletzt. Die Produktion musste deshalb auch nicht unterbrochen werden und konnte anschließend wie geplant fortgesetzt werden. Offen bleibt hingegen, wie es mit den drei neuen Liedern weitergeht. Ob "Was hast du mit mir gemacht", "Herzkraft" und "Das bleibt" offiziell veröffentlicht werden, ist bislang nicht bekannt. Auch einen möglichen Erscheinungstermin gibt es noch nicht. Für die Musikerin geht die Arbeit an ihrer Weihnachtsshow derweil direkt weiter. Bereits heute steht in Düsseldorf die zweite Aufzeichnung an. Dann wird erneut vor Publikum gedreht, bevor die Show zu einem späteren Zeitpunkt im Fernsehen ausgestrahlt wird.

Auch dieses Jahr hat Helene prominente Gäste geladen – darunter auch internationale Stars. Für musikalische Höhepunkte sorgten bei der ersten Aufzeichnung unter anderem ihre gemeinsamen Auftritte mit Unheilig, Melissa Naschenweng (36) und Giovanni Zarrella (48). Zusammen mit Kerstin Ott (44) stimmte sie zudem den gemeinsamen Hit "Regenbogenfarben" an. Auch Roland Kaiser (74) nutzte die große Bühne für eine Premiere und stellte dort seinen neuen Song "Immer weiter" vor. Sogar Moderator Reinhold Beckmann (70) griff zum Mikrofon und zeigte sich von seiner musikalischen Seite. Helene selbst sang aus ihrem Album "Wir" unter anderem die Titel "Heute Nacht", "Warum" und "An meiner Seite". Darüber hinaus gab es mehrere Medleys, in denen die Sängerin frühere Songs aus ihrer langen Karriere aufleben ließ.

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