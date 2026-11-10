Leah Isadora Behn macht ihre Liebe mit TV-Kuss offiziell

Leah Isadora Behn (21) hat ihre Beziehung zu Jostein Hamar mit einem überraschenden Kuss vor laufenden Kameras offiziell gemacht. In der siebten Folge der norwegischen Tanzshow "Skal vi danse" ging sie am Samstagabend auf den Musiker zu und küsste ihn im Publikum. Damit bestätigte die Tochter von Prinzessin Märtha Louise (55) erstmals, dass die beiden ein Paar sind. In der TV2-Sendung stand sie an diesem Abend jedoch nicht nur wegen ihres privaten Glücks im Mittelpunkt. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Andreas Hiim präsentierte sie wie gewohnt eine neue Choreografie. Das Duo konnte mit seiner Darbietung überzeugen und schaffte erneut den Einzug in die nächste Runde des Wettbewerbs.

Spekulationen über eine mögliche Romanze hatte es allerdings schon zuvor gegeben: Aufmerksamen Beobachtern waren sowohl die gegenseitigen Kommentare von Leah und Jostein auf Instagram als auch seine regelmäßigen Besuche im Studio aufgefallen. Dort saß er an der Seite von Leahs Familie, die sie bei ihren Auftritten regelmäßig vor Ort unterstützt. Ihre Mutter Prinzessin Märtha Louise und ihre beiden Schwestern verfolgen die Tänze der Social-Media-Bekanntheit immer wieder aus nächster Nähe.

Der Mann an Leahs Seite ist selbst im Showgeschäft aktiv: Jostein arbeitet als Sänger und Musiker und begann seine Karriere schon in jungen Jahren. Als Kinderstar trat er unter dem Künstlernamen Ham4R auf. Inzwischen ist er Mitglied der norwegischen Boyband Streetboys, zu der er seit 2023 gemeinsam mit Eirik Olweus und Mathias Nesvåg gehört. Den bislang größten Erfolg landete die Gruppe mit dem Song "Misforstått (Juggernaut)". Der Titel wurde auf Spotify bereits mehr als neun Millionen Mal gestreamt und machte die Band einem größeren Publikum bekannt.

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Instagram / leah.behn Leah Behn macht ein Selfie

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