Wen meint sie? Lisa Marie Akkaya erhebt schwere Vorwürfe

Lisa Marie Akkaya (25) erhebt schwere Vorwürfe gegen eine Frau, deren Namen sie bislang für sich behält. In mehreren Instagram-Storys erklärte die Social-Media-Bekanntheit, dass sie ihren Followern bereits zuvor von der Person berichtet habe. Obwohl Lisa sie inzwischen blockiert habe, versuche die Unbekannte angeblich weiterhin, ihr zu schaden. Laut Lisa nimmt diese Frau inzwischen Kontakt zu Bekannten ihrer Familie, zu ihrem Management und sogar zu Kunden auf. Auf diese Weise wolle die Frau offenbar erreichen, dass Lisa berufliche Kontakte und Aufträge verliere. Zudem würden verfälschte Nachrichten vorgelegt und Äußerungen verbreitet, die gar nicht von der Reality-TV-Bekanntheit stammen sollen. Besonders energisch wehrt sie sich gegen die Behauptung, sie habe dem ungeborenen Kind der Frau den Tod gewünscht. In ihrer Instagram-Story stellt sie klar: "Und sorry, aber ich bin ja wohl die LETZTE, die so etwas schreiben würde."

Doch damit nicht genug: Nach Lisas Schilderung werden noch weitaus extremere Gerüchte über sie verbreitet. So werde unter anderem behauptet, sie habe ihren Sohn getötet oder arbeite als Prostituierte. Belege für diese Anschuldigungen liegen nicht vor. Die Influencerin wirft der unbekannten Frau außerdem vor, sich selbst Nachrichten zu schicken und diese anschließend weiterzuleiten, damit sie wie Mitteilungen anderer Personen aussehen. Außerdem wirft Lisa der Unbekannten vor, Dokumente zu fälschen. Lisa betont in ihrer Instagram-Story, dass sie und ihr Umfeld genügend Beweise für die Vorgänge besitzen würden. Für sie steckt hinter all dem ein gezielter Versuch, ihr zu schaden. Sollte das Verhalten nicht enden, will sie den bislang verschwiegenen Namen möglicherweise veröffentlichen und juristisch vorgehen. "Aber sollte sie weiterhin so außer Kontrolle sein, dann sehe ich neben rechtlichen Schritten keine andere Möglichkeit mehr", kündigt Lisa auf Instagram an.

Wer hinter den Anschuldigungen stecken soll und in welchem Verhältnis Lisa zu der Frau steht, verriet der Realitystar nicht. Aus ihren Formulierungen geht lediglich hervor, dass Lisa und ihr Umfeld die Person offenbar bereits seit längerer Zeit kennen. Nach eigener Aussage hat sie die Frau blockiert. Ihrer Meinung nach habe sich der Streit erst dadurch zugespitzt, dass die Unbekannte sie seitdem nicht mehr direkt erreichen könne. Den Storys zufolge lebt die Beschuldigte nicht in Deutschland beziehungsweise inzwischen nicht mehr auf demselben Kontinent wie Lisa. Eine Stellungnahme der Beschuldigten liegt bislang nicht vor, alle Vorwürfe beruhen also auf Lisas Darstellung. Die Behauptungen rund um ihr Kind weist sie ebenso vehement zurück wie die angebliche Äußerung über das ungeborene Baby der anderen Frau.

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Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya im Juni 2025

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Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin

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