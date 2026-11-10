Aspyn Ovard macht aus Freundschaft plus Liebe zu dritt

Aspyn Ovard zeigt ihre ungewöhnliche Beziehungskonstellation: Die YouTuberin ist nicht nur mit einer Partnerin zusammen, sondern mit einem Ehepaar. In der neuen Serie "The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County" stellt sie ihre beiden Partner Bri und Billy Davis erstmals einem Fernsehpublikum vor. Ein Ausschnitt, den Page Six vorab veröffentlicht hat, zeigt, wie vertraut die drei miteinander umgehen. Aspyn trägt Bri Lippenstift auf, küsst sie mehrmals und gibt danach auch Billy einen Kuss. Kennengelernt hatten sich Aspyn und Bri vor etwa eineinhalb Jahren über Instagram. Zunächst schlug Bri eine Freundschaft plus vor, doch aus dem lockeren Kontakt wurden schnell tiefere Gefühle.

In dem Clip blickt Aspyn auf ihr Kennenlernen zurück: "Unsere Beziehung begann im Grunde damit, dass sie mich fragte, ob ich eine Freundschaft plus wolle. Es sollte unverbindlich sein, und jetzt sind wir hier; es ist nicht unverbindlich." Dass ein Mann eine Rolle in ihrem Liebesleben spielen würde, hatte die Influencerin eigentlich nicht erwartet. Nach ihrer Scheidung von Ex-Mann Parker Ferris wollte sie eigenen Angaben zufolge eigentlich eine Frau daten. Eine neue Beziehung mit einem Mann hatte sie für sich ausgeschlossen. "Ich schwor, dass ich nie, wirklich nie wieder mit einem Mann zusammen sein würde, aber wir drei verbrachten Zeit miteinander und verstanden uns einfach sofort richtig gut", gibt sie in der Serie zu. Für Aspyn ist die Situation völlig neu. "In einer Dreierbeziehung zu sein, ist etwas, das ich mir früher niemals für mich vorgestellt hätte", stellt sie klar.

Ihre neue Liebe hatte Aspyn bereits im Frühjahr auf TikTok öffentlich gemacht. Damals erklärte sie, nach der Trennung von Parker nie wieder "rechtlich zu heiraten". Stattdessen habe sie sich einen oder zwei Lebenspartner gewünscht. Dass Bri bereits verheiratet war, hatte für sie deshalb keine große Rolle gespielt. "Wir können unser Ding machen, und ich suche nicht nach bestimmten Dingen, und sie auch nicht", erzählte sie damals.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aspyn Ovard, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / aspynovard Aspyn Ovard und ihre jüngste Tochter im August 2024

Anzeige Anzeige