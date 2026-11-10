Wird "Forsthaus" nie gezeigt? Georgina Fleur spekuliert

Realitystar Georgina Fleur (36) sorgt mit Spekulationen über die verschobene Staffel von Forsthaus Rampensau Germany für neuen Wirbel. In einem Interview bei "Total Reality Live", aus dem anschließend ein Ausschnitt in einer Instagramstory verbreitet wurde, stellt sie sogar infrage, ob die bereits produzierte Staffel überhaupt noch gezeigt wird. Darin nennt die Influencerin mögliche Gründe für ihre Vermutung: Bei den Dreharbeiten soll es zu schweren Situationen gekommen sein. Außerdem soll es zwischen einigen Kandidaten juristischen Streit geben. Offiziell bestätigt wurde davon bislang nichts. Das gilt sowohl für die angeblichen Vorfälle als auch für die Klagen und Unterlassungsforderungen, von denen die Rede ist. Fest steht bisher nur, dass das Format nicht wie geplant im Fernsehen läuft und erst im kommenden Jahr zu sehen sein soll.

Bei "Total Reality Live" spricht Georgina vorsichtig über die Zukunft der Staffel. "Es kann sein, dass es vielleicht einfach unter den Tisch gekehrt wird und niemals ausgestrahlt wird, weil da soll schon einiges Schlimmes passiert. Vor der Kamera. Und da gab es dann auch wieder so schlimme, schlimme Situationen", sagt sie in dem Ausschnitt, der auf Instagram verbreitet wird. In der Instagramstory heißt es außerdem, die Vorfälle sollen mit weiblichen Teilnehmern zu tun haben. Konkrete Namen, Abläufe oder gar Belege bleiben allerdings aus. Außerdem soll Georgina erzählt haben, sie habe von Klagen unter den Kandidaten sowie von Unterlassungsforderungen gehört. Ihrer Vermutung nach könnten genau diese rechtlichen Schritte einer Ausstrahlung im Weg stehen. Die Sprecherin, die das Video kommentiert, stellt zudem klar, dass Yasin Mohamed (35) nach ihren Informationen nichts mit der Verschiebung zu tun habe. Eine offizielle Bestätigung dafür liefert der Beitrag jedoch nicht.

Offiziell ist in dem Beitrag nur die eingeblendete Mitteilung zur Programmänderung. "Sehr kurzfristig müssen wir leider die Ausstrahlung unseres Reality-Programms 'Forsthaus Rampensau Germany' ins Jahr 2027 verschieben", heißt es darin. Wann die Show genau starten soll, steht dort nicht. Auch eine offizielle Begründung für die überraschende Verschiebung sucht man vergeblich. Georgina gibt in diesem Fall nach eigener Aussage nur wieder, was ihr zu Ohren gekommen ist. Ihre Angaben zu Vorfällen, Klagen und Unterlassungen bleiben damit unbestätigt. Die Instagramstory greift das Interview zwar auf, liefert aber selbst keine weiteren gesicherten Hintergründe. Damit bleiben zur verschobenen Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" weiterhin viele Fragen offen. Wie es mit dem Format weitergeht und ob es tatsächlich 2027 zu sehen sein wird, ist derzeit unklar.

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Imago Georgina Fleur bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich Der Cast von "Forsthaus Rampensau Germany" 2026

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