Nanu? Ariel schließt Freundschaft zwischen Mann und Frau aus

Bei Freundschaften zwischen Männern und Frauen versteht Ariel (23) offenbar keinen Spaß. In der dritten Folge der Schweizer Bachelorette stellt sie die Kandidaten deshalb bei einem Spiel mit pikanten Fragen auf die Probe. Zunächst müssen die Männer antworten und anschließend verrät Ariel, wie sie ihre Ansichten bewertet. Bei einer Red Flag geht es auf einer großen Treppe gleich zwei Stufen nach unten. Eine Green Flag bringt dagegen einen Schritt nach oben. Als die Bachelorette wissen möchte, wer von den Kandidaten eine beste Freundin hat, schnellen gleich mehrere Hände in die Höhe. Die entsprechende Quittung folgt prompt: Für sie geht es auf der Treppe abwärts. Nur ein Teilnehmer kommt mit einem blauen Auge davon. Er stellt nämlich klar, dass seine Schwester seine beste Freundin ist.

Dass Ariel bei diesem Thema so konsequent ist, hat offenbar persönliche Gründe. "Beste Freunde zwischen Mann und Frau? Come on, Boys. Wie viele Freunde hatte ich schon, die versucht haben, mich irgendwie zu küssen... Lächerlich", erklärt sie in der Sendung. Ihre Überzeugung bringt sie anschließend noch deutlicher auf den Punkt: "Einer will immer mehr, egal ob in fünf Jahren oder in 20 Jahren. Einmal wird immer etwas passieren." Doch nicht nur beim Thema Freundschaft sammeln die Männer Minuspunkte. Auch andere Antworten sorgen bei der Reality-TV-Bekanntheit für wenig Begeisterung. Einer der Kandidaten hatte beispielsweise noch nie eine Beziehung, ein anderer besitzt keinen Führerschein. Beides sieht Ariel offenbar als problematisch an.

Dabei sorgte Ariel erst vor Kurzem selbst mit einer Männerfreundschaft für Gesprächsstoff. Ihre Verbindung zu Realitykollegen Lorik Bunjaku (30) rückte dabei in den Fokus. Die beiden standen bereits gemeinsam vor der Kamera und liefen sich später erneut über den Weg, als sie unabhängig voneinander bei der "Latenightshow" von Promi Big Brother zu Gast waren. Im Gespräch mit Promiflash beschrieb Lorik den Kontakt zu Ariel als sehr harmonisch. Ob aus der Freundschaft auch mehr werden könnte, ließ er allerdings offen. Wie es in Sachen Liebe für Ariel weitergeht, bleibt also spannend. Ob einer der Kandidaten der Schweizer "Bachelorette" ihr Herz erobern kann, wird sich in den kommenden Folgen bei RTL+ zeigen.

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star

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3+ Ariel mit ihren Kandidaten bei "Die Bachelorette" (Schweiz) 2026

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