Tanzshow-Konkurrent verrät: Leah Behn ist wohl vergeben

Leah Isadora Behn (21) soll wohl wieder in festen Händen sein. Die Neuigkeit gab die norwegische Royal allerdings nicht selbst bekannt – diese Aufgabe übernahm stattdessen ihr "Skal vi danse"-Konkurrent Sondre Sundby. Nach Leahs Auftritt in der Tanzshow wurde sie vom Sender TV 2 gefragt, ob es einen neuen Mann in ihrem Leben gebe. Eine Antwort wollte sie darauf nicht geben, also übernahm Sondre kurzerhand für sie. "Ich bin Single. Sie ist nicht Single", stellte er klar und zeigte dabei auf seine Mitstreiterin.

Leah nahm die Aussage der TV-Persönlichkeit allerdings gelassen hin. Sie reagierte darauf nur mit einem Lächeln, winkte in die Kamera und verabschiedete sich aus dem Interview. Offiziell bestätigt hat die Tochter von Prinzessin Märtha Louise (55) damit natürlich nichts. Als möglicher Mann an ihrer Seite wird in Norwegen allerdings längst ein Name gehandelt: Sänger Jostein Hamar von der Gruppe Streetboys soll angeblich Leahs neuer Partner sein.

Die Spekulationen um Leah und Jostein brodeln schon eine Weile. Norwegischen Medien zufolge sollen die beiden sich gegenseitig unter ihren Instagram-Beiträgen Herzchen hinterlassen haben. Ein weiteres Indiz lieferte der Musiker dann höchstpersönlich: Er unterstützte Leah im Studio von "Skal vi danse" und saß dort gemeinsam mit ihrer Mutter im Publikum. Zum Beziehungsstatus der beiden äußerte sich aber auch er nicht. Stattdessen sprach er lieber über die Aussichten der Tänzerin im Wettbewerb und zeigte sich überzeugt, dass sie in der Show weit kommen werde.

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Imago Leah Isadora Behn bei der Präsentation der Teilnehmer von "Skal vi danse" in Oslo

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Imago Bei der Oslo-Premiere von "Wicked: For Good" im Colosseum-Kino

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Imago Leah Isadora Behn auf dem roten Teppich bei der Elle Summer Party 2026 in Oslo

Wie findet ihr es, dass Leahs Mitstreiter ihren Beziehungsstatus verraten hat? Unerhört! Das steht ihm nicht zu. Okay. Sie hätte ja widersprechen können, sollte es eine Lüge gewesen sein. Ergebnis anzeigen