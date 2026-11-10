Hugh Jackman nimmt Sutton mit ins einstige Ehe-Penthouse

Hugh Jackman (58) hat seiner Freundin Sutton Foster (51) einen sehr persönlichen Einblick in sein Leben in Australien gewährt. Am Dienstag landete das Paar zusammen am Flughafen von Sydney. Hugh und Sutton zeigen sich seit Januar 2025 öffentlich als Paar und wirkten bei ihrer Ankunft bestens gelaunt: Sie hielten romantisch Händchen, lachten miteinander und stiegen anschließend in einen Wagen, den ein Chauffeur für sie bereithielt. Die Fahrt führte die beiden Stars direkt an den Bondi Beach. Dort besitzt der Schauspieler ein luxuriöses Penthouse, in dem er früher mit seiner Ex-Frau Deborra-Lee Furness (70) lebte. Nach der Scheidung, die im Juni 2025 abgeschlossen wurde, blieb die Wohnung weiterhin in seinem Besitz. Auf dem Balkon zeigte Hugh seiner Liebsten die Küste und die Aussicht aufs Meer, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Dabei kuschelten die Turteltauben miteinander und machten einen sichtlich vertrauten Eindruck.

Das Penthouse in North Bondi hat eine Wohnfläche von rund 125 Quadratmetern und soll inzwischen etwa 15 Millionen australische Dollar (umgerechnet circa 9 Millionen Euro) wert sein. Hugh hatte die Immobilie 2015 erworben. Zwischenzeitlich wurde die Wohnung sowohl langfristig als auch für kurze Aufenthalte vermietet. Heute wird sie aber offenbar nicht mehr auf dem Mietmarkt angeboten. Stattdessen dient sie dem Hollywoodstar als fester Wohnsitz, wenn er sich in Australien aufhält. Zu dem Domizil gehören drei Schlafzimmer, mehrere Balkone und ein Panoramablick über den Ozean. Sutton zeigte sich während des gemeinsamen Besuchs sichtlich interessiert an dem australischen Zuhause ihres Partners und genoss mit ihm den Ausblick. Wenn der TV-Star in seine Heimat reist, verbringt er seine Zeit häufig am Bondi Beach. Nun hatte er die Broadway-Darstellerin an seiner Seite.

Hugh und seine Ex Deborra-Lee hatten sich im Jahr 1996 das Jawort gegeben. Nach 27 Ehejahren machten sie im Jahr 2023 ihre Trennung öffentlich, im Juni 2025 war die Scheidung schließlich rechtskräftig. Bei der Aufteilung des Vermögens ging das Penthouse in Bondi an Hugh. Weitere gemeinsame Luxusimmobilien in New York wurden jedoch verkauft oder übertragen. Mit Sutton verbindet den Schauspieler eine gemeinsame Bühnenvergangenheit: Sie standen in der Broadway-Neuauflage von "The Music Man" aus dem Jahr 2021 in den Hauptrollen auf der Bühne. Durch die Zusammenarbeit kamen sie sich näher, ein Paar wurden sie Ende 2024. Im Januar 2025 machten Hugh und Sutton ihre Beziehung schließlich publik. Seitdem treten sie gemeinsam auf, mit der Reise nach Sydney hat Hugh seiner Lebensgefährtin nun auch seine australische Heimat gezeigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness

Anzeige Anzeige