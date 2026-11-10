Russell Brand prahlte einst mit Sex ohne Kondom

Diese Enthüllungen sorgen erneut für Aufsehen! Russell Brand (51) hat bereits vor Jahren in seiner Autobiografie "My Booky Wook" über ein ungewöhnliches Erlebnis aus seiner Jugend berichtet. Wie Daily Mail jetzt aufgreift, schilderte der Comedian in seinen 2007 erschienenen Memoiren eine Reise nach Bangkok, die er als 17-Jähriger gemeinsam mit seinem Vater Ron Brand unternahm. Dort soll sein Vater drei Sexarbeiterinnen bezahlt haben – eine für Russell und zwei für sich selbst. Laut der Schilderung des Schauspielers fanden die sexuellen Begegnungen gleichzeitig im selben Schlafzimmer statt. Doch dabei soll es nicht geblieben sein: Während des restlichen Urlaubs habe Russell nach eigenen Angaben noch zahlreiche weitere Sexarbeiterinnen getroffen. Auf Verhütung habe er dabei verzichtet. Die damals veröffentlichten Aussagen des Comedians rücken nun erneut in den Fokus der Öffentlichkeit.

In seinen Memoiren schildert Russell auch, wie unangenehm er die Situation im Hotelzimmer empfand. Während sein Vater mit den beiden für sich engagierten Frauen intim wurde, habe sich der damals 17-Jährige bei seiner eigenen sexuellen Begegnung dadurch abgelenkt gefühlt. Die Erlebnisse während der Reise hätten seinen Umgang mit Sexualität nachhaltig verändert. "Während des restlichen Urlaubs hatte ich Sex mit vielen weiteren Prostituierten und benutzte nie ein Kondom", heißt es in dem Buch, aus dem Daily Mail zitiert. Rückblickend beschrieb der Comedian auch, welche persönlichen Folgen diese Erfahrungen für ihn gehabt hätten. Seine "Sexualität hatte sich für immer von verwirrter Unschuld in etwas Komplexeres und Gierigeres verwandelt", schrieb Russell und machte damit deutlich, wie einschneidend er den damaligen Urlaub empfand.

Die früheren Schilderungen über Russell und seinen Vater rücken vor dem Hintergrund eines Gerichtsverfahrens erneut in den Fokus. Wie Daily Mail berichtet, soll der Comedian wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe schuldig gesprochen und zu insgesamt zehn Jahren Haft verurteilt worden sein. Sein Vater Ron stellte sich nach dem Urteil weiterhin öffentlich hinter ihn. Auf die Frage, was er den betroffenen Frauen sagen würde, bezeichnete er sie gegenüber der Zeitung als "die Mädchen, die ihn verfolgt und belästigt haben". Russell selbst habe bei der Verkündung des Schuldspruchs äußerlich gefasst gewirkt. Laut The Blast blieb er im Gerichtssaal sitzen und versicherte seinen Anwälten nach der Anordnung der Untersuchungshaft lediglich, es gehe ihm "gut". Ron reagierte dagegen sichtlich schockiert und bezeichnete die Entscheidung des Gerichts als "falsch".

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Getty Images Russell Brand verlässt am 30. Oktober 2026 das Southwark Crown Court in London während seines Prozesses

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Getty Images Russell Brand trifft zum Prozess am Southwark Crown Court in London ein, 28. Oktober 2026

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