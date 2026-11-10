Doppeltes Enkelglück lässt Candace Cameron Bure strahlen

Candace Cameron Bure (50) kann ihr Glück kaum fassen: Innerhalb kürzester Zeit durfte sich die Schauspielerin gleich über zwei Enkelkinder freuen. Im September kam ihr Enkel Bond zur Welt – ganze zehn Wochen früher als ursprünglich geplant. Seine Eltern sind Candaces Sohn Lev Bure und dessen Ehefrau Elliott. Nur einen Monat später konnten auch ihre Tochter Natasha Bure (28) und deren Ehemann Bradley Steven Perry ihr erstes gemeinsames Kind begrüßen: Tochter Winnie. Nun meldete sich die Full House-Darstellerin in ihrer Instagram-Story zu Wort und teilte ihre Begeisterung für die beiden Babys. "Ich scrolle den ganzen Tag durch Fotos von ihnen und lächle einfach über ihre kleinen Gesichter", verriet die Schauspielerin ihren Followern.

Auch wenn sie Winnie und Bond derzeit nicht persönlich besuchen kann, bleibt Candace stets auf dem Laufenden. Ihre Tochter Natasha und Schwiegertochter Elliott schicken ihr nämlich täglich neue Fotos der beiden Kleinen. Wie sehr sie ihre neue Rolle liebt, brachte sie auf Instagram kurz und knapp zum Ausdruck: "Es ist das BESTE!!" Am liebsten würde Candace ihre Fans ebenfalls an ihrem Großmutterglück teilhaben lassen, doch darauf müssen diese vorerst verzichten. Zum Schutz der Privatsphäre ihrer Enkel möchte sie keine Bilder der Babys in den sozialen Medien teilen.

Auch Natashas Ehemann fand nach der Geburt seiner Tochter liebevolle Worte für seine Frau. In einem Instagram-Beitrag würdigte Bradley die mentale und körperliche Stärke, die sie während der Schwangerschaft und Entbindung gezeigt habe. Dabei bezeichnete er sie sogar als "echte Heldin". "Dir dabei zuzusehen, wie du Mutter wirst, hat mich irgendwie dazu gebracht, dich noch mehr zu lieben, als ich es für möglich gehalten hätte", schrieb er direkt an Natasha gerichtet. Ihre Mutter zeigte sich von den rührenden Worten begeistert und hinterließ einen Kommentar: "Ihr zwei seid füreinander geschaffen. Bradley und Natasha, ich liebe euch so sehr. Stolze CandyGram." Neben Lev und Natasha haben Candace und ihr Mann Valeri Bure (52) übrigens noch ein weiteres Kind: ihren 24-jährigen Sohn Maksim Bure.

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Getty Images Candace Cameron Bure, Schauspielerin

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Instagram / natashaperry Natasha Bure, Bradley Steven Perry und Baby Winnie Helaine im Oktober 2026

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