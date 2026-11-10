"Bares für Rares"-Duo kassiert kuriosen Preis für Sofa

Mit ihrer Preisvorstellung sorgten Jörg Saran und sein Sohn Benedict für einen ordentlichen Lacher im Bares für Rares-Studio. Das Vater-Sohn-Gespann aus Waltrop brachte ein riesiges Modulsofa mit in die Trödelshow. Das Besondere daran: Die Couch bekamen die beiden für lau. Die Vorbesitzer hatten sie nach dem Kauf ihres Hauses im Oberbergischen einfach dort stehen lassen. Als das Duo Horst Lichter (64) seine Preisvorstellung von 8000 Euro verriet, konnte sich der Moderator ein lautes Lachen nicht verkneifen. Ganz so viel sollte am Ende auch tatsächlich nicht herausspringen. Leer gingen die beiden aber trotzdem nicht aus. Auf eine deutlich niedrigere Schätzung folgten zähe Verhandlungen im Händlerraum, doch schließlich wurden sie sich mit einem Käufer einig: Benjamin Leo Leo sicherte sich das Möbelstück und zahlte dafür den kuriosen Betrag von 2002 Euro.

Experte Sven Deutschmanek (50) wusste sofort, was die beiden mitgebracht hatten. Bei dem Möbelstück handelt es sich um das Modulsofa "living levels" aus den 70er-Jahren. Die einzelnen Elemente lassen sich flexibel umbauen und unterschiedlich anordnen, was für die damalige Zeit eine echte Innovation war. Bis auf ein paar kleine Kratzer sei die Couch nahezu perfekt erhalten, lobte Sven. Die gewünschten 8000 Euro hielt er trotzdem für zu hoch gegriffen und schätzte den Wert auf 4000 Euro. Im Händlerraum wurde dann schnell klar, dass der Verkauf kein Selbstläufer werden würde: Nur Benjamin und Christian Vechtel boten ernsthaft mit. Die Gebote stiegen langsam und schienen bei 1800 Euro zu enden. Da meldete sich Benedict zu Wort: "Eine Zwei sollte schon davor." Benjamin fragte daraufhin scherzhaft nach, ob die Zwei vorn oder hinten gemeint sei. Am Ende bot er exakt 2002 Euro, und Vater und Sohn schlugen ein.

Zuvor hatte auch schon ein Schalenteller bei "Bares für Rares" für Aufsehen gesorgt. Georg aus Kronach hatte das Stück zusammen mit seiner Tochter Yvonne mitgebracht und sich dafür 300 Euro gewünscht. Doch das Werk von Friedensreich Hundertwasser entfachte im Händlerraum ein regelrechtes Bieterduell. Vor allem Liza Kielon und Christian wollten sich den Teller nicht entgehen lassen. Am Ende setzte sich Liza mit 520 Euro durch. Für Georg waren das satte 220 Euro mehr als erhofft.

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ZDF/Frank Beer Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel bei "Bares für Rares"

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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