Nach Reisemarathon gibt Palast Update zu König Charles

König Charles III. (77) hat seine neuntägige Karibikreise trotz seiner laufenden Krebsbehandlung offenbar gut bewältigt. Wie ein Palastmitarbeiter nach der Rückkehr des Monarchen am 4. November 2026 erklärte, absolvierte Charles auf den Bahamas, in Guyana sowie in Antigua und Barbuda mehr als 40 Termine. Dabei herrschten teilweise Temperaturen von fast 40 Grad. Der Mitarbeiter beschrieb das umfangreiche Programm als komplex, herausfordernd und kräftezehrend. Gleichzeitig betonte er, dass der König das straffe Pensum sehr gut gemeistert habe. Zu Charles' Gesundheitszustand sagte der Mitarbeiter: "Er kommt damit zurecht. Ehrlich gesagt kommt er besser damit zurecht als ich, und ich bin jünger als er." Damit zeichnet der Palast nach der Rückkehr des Royals ein durchweg positives Bild.

Wie fit Charles während der Reise wirkte, zeigte sich laut dem Palastmitarbeiter auch bei einem ungewöhnlichen Auftritt kurz vor seinem 78. Geburtstag. Mit Kuhglocken in den Händen tanzte der König bei beinahe 40 Grad durch eine Straße. Anschließend klagte der Mitarbeiter im Auto über die Hitze, doch Charles reagierte lediglich: "Ach, macht nichts." Sein Begleiter zog daher ein positives Fazit: "Das war ein komplexer Besuch. Er war herausfordernd. Er war anstrengend." Trotzdem sei die Tour sehr erfolgreich gewesen und der Monarch habe mit seinen Worten und Taten staatsmännisches Geschick gezeigt. Der König selbst bedankte sich zum Abschluss bei den Menschen in allen drei Ländern für den warmen Empfang und die vielen Freundlichkeiten. Er zog Bilanz: drei Nationen, vier Reden, neun Tage, mehr als 40 Termine und unzählige Hände, die er in Freundschaft geschüttelt habe. Mit nach Hause nehme er viele wertvolle Erinnerungen und "einen leicht feuchten Anzug".

Die positive Einschätzung aus dem Palast unterscheidet sich deutlich von dem Eindruck, den Royalkommentator und Autor Tom Sykes erst im Oktober 2026 gewonnen hatte. Bei einer persönlichen Begegnung in Wales nahm Tom den König aus nächster Nähe als müde, gealtert und körperlich stark verändert wahr. Anlass war die Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag der Katastrophe von Aberfan. Charles besuchte den Termin gemeinsam mit Königin Camilla (79) und Prinz William (44). Ungeachtet seiner Krebsbehandlung und der Spuren, die Tom an ihm wahrgenommen hatte, ist der König weiterhin regelmäßig bei öffentlichen Terminen zu sehen und hält an einem vollen Kalender fest. Die anstrengende Reise in die Karibik war dabei nur eine von zahlreichen Verpflichtungen, die Charles in den vergangenen Monaten wahrgenommen hat.

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Getty Images König Charles III. und Königin Camilla besuchen die Parade zum 45. Unabhängigkeitstag von Antigua und Barbuda

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Imago König Charles III. bei der Eröffnung der Cricket-Schau-Serie zum Commonwealth-Gipfel 2026

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