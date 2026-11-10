Dax Shepard wehrt sich gegen Missbrauchsvorwürfe um Kristen

Dax Shepard (51) hat genug von den Gerüchten über seine Ehe mit Kristen Bell (46). In der neuesten Folge seines Podcasts "Armchair Expert" wehrte sich der Schauspieler jetzt gegen die Behauptung, er verhalte sich seiner Frau gegenüber kontrollierend oder sogar missbräuchlich. Die Vorwürfe hatten inzwischen auch Kristen erreicht. "Es gibt dieses seltsame Narrativ über mich, dass ich kontrollierend und missbräuchlich sei und jetzt auch noch in der Öffentlichkeit mit Leuten flirte, was ich nicht tue", stellte Dax klar. Die Anschuldigungen treffen ihn besonders hart. Nach eigener Aussage treffen ihn die Anschuldigungen besonders hart, weil er bewusst anders leben möchte als manche Männer, die ihn in seiner Kindheit geprägt haben. "Ich schreie meine Kinder nie an. Ich beschimpfe sie nicht. Ich schreie meine Frau nicht an", stellte er klar. Auch Kristen sieht er durch das Gerede herabgesetzt: "Ich empfinde es außerdem als zutiefst beleidigend für meine Frau. Was soll das heißen? Dass sie mit ihren zwei Töchtern in einem Haus sitzt und ihnen eine missbräuchliche Beziehung vorlebt? Das ist ihr gegenüber sehr beleidigend."

Ins Rollen gebracht hatte die Debatte ausgerechnet Kristen selbst. In einer früheren Folge von "Armchair Expert" hatte die Schauspielerin erzählt, dass ihr Mann bei gemeinsamen Restaurantbesuchen gern dem Personal Komplimente mache. Dabei lobe er zum Beispiel auffällige Wimpern oder schöne Augen. Für Kristen ist das allerdings kein Flirt mit anderen. Sie versteht es vielmehr als liebevolle Geste ihr gegenüber, weil Dax damit einem Menschen eine Freude bereite. Der Comedian räumte nun ein, dass die Formulierung seiner Frau missverstanden werden konnte. Einen Charmeur, der gezielt junge, hübsche Kellnerinnen umgarnt, sieht er in sich aber nicht. Bei ihm gibt es eher Schuhlob statt Augenzwinkern: "Ich suche den Kerl aus, von dem ich glaube, dass er schon länger kein Kompliment bekommen hat, und sage ihm, dass ich seine Schuhe liebe." Das Prinzip dahinter erklärte er so: "Es ist immer jemand, dem ich den Tag verschönern möchte. Diese Komplimente sind also ein Flirt mit Kristen. Aber nachdem das durch die Mangel gedreht worden war, hieß es plötzlich, ich würde vor Kristen mit anderen Leuten flirten."

Dax und Kristen sind seit 2013 verheiratet und haben die zwei Töchter Lincoln und Delta. Kennengelernt hatten sich die beiden Schauspieler schon einige Jahre vor ihrer Hochzeit. Dass bei ihnen nicht immer alles nach Drehbuch läuft, verheimlicht Kristen nicht. Zuletzt sprach sie offen darüber, dass Ehe und Familienleben auch für ein prominentes Paar belastend sein können. Das öffentliche Bild einer perfekten Hollywoodfamilie habe mit ihrer Realität wenig zu tun. Sie und Dax seien charakterlich sehr unterschiedlich. Um gemeinsame Kompromisse zu finden, hätten die beiden in ihrer Beziehung viel Geduld und respektvolle Gespräche gebraucht. Ihre Ehe beschrieb Kristen damit nicht als mühelos. Stattdessen stellte sie die Beziehung als Partnerschaft dar, an der beide fortlaufend arbeiten.

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Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei der Time100 Gala im April 2025

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Getty Images Dax Shepard, Schauspieler

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