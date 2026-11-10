Minnie Driver feiert nach Horrorunfall ihr Teppich-Comeback

Minnie Driver (56) ist endlich wieder zurück im Rampenlicht! Am Montagabend zeigte sich die Schauspielerin bei der Londoner Premiere von "Ebenezer: A Christmas Carol". Es war ihr erster großer Auftritt auf dem roten Teppich seit ihrem schweren Autounfall im August. Minnie posierte bei dem Event bestens gelaunt und mit einem strahlenden Lächeln für die Fotografen. Für ihr öffentliches Comeback wählte sie ein schwarzes Minikleid mit langen Ärmeln und tiefem Ausschnitt. Ein breiter Gürtel setzte ihre Taille in Szene. Dazu kombinierte sie hohe Schuhe und funkelnde Ohrringe. Von der Halskrause, die sie nach dem Unfall tragen musste, war an diesem Abend nichts mehr zu sehen. Stattdessen präsentierte sich die TV-Bekanntheit entspannt und selbstbewusst vor den Kameras. Zahlreiche weitere Stars waren zu der Filmvorstellung in die britische Hauptstadt gekommen, um den Kinostart des Weihnachtsfilms gebührend zu feiern.

Lange müssen Fans nicht mehr auf den Film warten: Schon am 13. November läuft "Ebenezer: A Christmas Carol" auf der großen Leinwand an. Die Handlung basiert auf dem weltberühmten Klassiker von Charles Dickens. Im Mittelpunkt steht Ebenezer Scrooge, ein gesellschaftlicher Außenseiter, der sich mit seinen Verfehlungen auseinandersetzen muss. Am Ende geht er als veränderter Mann aus dieser intensiven Erfahrung hervor. Die Hauptrolle übernimmt Johnny Depp (63). Für den Hollywoodstar ist es die erste große sowie aufwendig produzierte Filmrolle seit vier Jahren. An seiner Seite stehen einige bekannte Gesichter vor der Kamera: Sir Ian McKellen (87) schlüpft in die Rolle von Marley. Rupert Grint (38) ist als Bob Cratchit zu sehen, während Sam Claflin (40) den Part von Fred übernimmt. Mit dieser prominenten Besetzung zog die Premiere in London viel Aufmerksamkeit auf sich – und mittendrin feierte Minnie ihre Rückkehr auf den Red Carpet.

Nur wenige Monate zuvor hatte die Schauspielerin einen echten Schockmoment erlebt. Im August war Minnie mit ihrem Freund Ben Homewood auf einer Landstraße in Frankreich unterwegs. An einer Kreuzung hielt ein anderes Auto mit hoher Geschwindigkeit nicht an und krachte ungebremst in ihren Wagen. Den Angaben der Darstellerin zufolge konnten sich die zwei nur kriechend aus dem schwer beschädigten Kia EV2 befreien. "Ich hatte vor ein paar Tagen mit meinem Freund Ben einen wirklich schlimmen Autounfall, und irgendwie sind wir da herausgekommen. Na ja, wir sind nicht herausgelaufen, wir sind herausgekrochen, aber wir sind lebend herausgekommen", zitierte DailyMail Minnie. Sie erlitt eine Halsverstauchung, stand unter Schock und weinte oft. Ihr Überleben schrieb sie vor allem den Rundumairbags und der stabilen Bauweise des eher kleinen Autos zu: "Wir haben Familien und Menschen, die uns lieben. Und ich bin so dankbar, am Leben zu sein." Noch vor den Rettungskräften hielt ein Lieferwagenfahrer an und half dem Paar. Zudem enthüllte Minnie, dass ihr Gehirn den Crash immer wieder abspiele und sie das Erlebte emotional verarbeite.

Anzeige Anzeige

Getty Images Minnie Driver bei der Weltpremiere von "Ebenezer" im Odeon Luxe Leicester Square in London, November 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Rupert Grint bei der Weltpremiere von "Ebenezer" im Odeon Luxe Leicester Square in London am 9. November 2026

Anzeige Anzeige