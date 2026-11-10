Schwangere Paulina Sousa muss plötzlich ins Krankenhaus

Paulina Sousa hat ihre Fans mit einem Foto aus dem Krankenhaus in große Sorge versetzt. Die Reality-Bekanntheit hatte erst vor Kurzem bekannt gegeben, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. Am Montag meldete sich die werdende Mutter aber mit beunruhigenden Neuigkeiten in den sozialen Medien. Auf dem geteilten Bild ist sie mit einem Zugang im Arm zu sehen. Hinter ihr lag eine schwere Nacht: Die Schwangere hatte sich ununterbrochen übergeben und konnte nicht einmal Wasser bei sich behalten. Auf Anraten ihrer Frauenärztin fuhr sie schließlich in die Klinik. "Update 15 SSW (fast 16 SSW) Ich habe die ganze Nacht gebrochen. Bin heute Morgen nach Empfehlung meiner Gyn ins Krankenhaus. Übergebe mich immer noch nach jedem Schluck Wasser", schilderte Paulina ihren Zustand auf Instagram. Zu diesem Zeitpunkt wartete sie noch auf die Ergebnisse von Blut- und Urintests. Danach sollte ein Arzt nachsehen, ob mit dem Baby alles in Ordnung ist.

Nach einer längeren Wartezeit konnte die Influencerin endlich aufatmen. Rund zweieinhalb Stunden dauerte es, bis das ungeborene Kind untersucht wurde. Das Ergebnis war erleichternd: Dem Baby geht es gut, und sein Herz schlägt. "Nach 2,5h wurde sich jetzt das Baby angeschaut, es ist alles okay, das Herzchen schlägt", berichtete Paulina ihren Followern in einem weiteren Update. Auch die übrigen Untersuchungen ergaben keine Auffälligkeiten. "Blut und Urin sind fein", meinte sie dazu. Damit sich ihr Körper nach der anstrengenden Nacht wieder erholen kann, wurde die Schwangere im Krankenhaus weiter versorgt. Sie bekam Infusionen und Elektrolyte, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Zusätzlich erhielt sie ein Medikament gegen die enorme Übelkeit, die ihr so sehr zu schaffen gemacht hatte. Die Sorge um das ungeborene Kind ist damit vorerst ausgeräumt.

Am Dienstag gab Paulina dann ein Update aus ihrem Zuhause. Inzwischen geht es ihr schon etwas besser, nur ihr Kreislauf macht ihr noch zu schaffen. Den Tag will die Reality-Darstellerin deshalb ganz entspannt verbringen. "Heute geht's mir ein bisschen besser, bis auf den Kreislauf. Wir bleiben heute einfach zu Hause, gucken, ob wir ein bisschen spazieren gehen, aber nicht im großen Stil", berichtete sie ihrer Community. Größere Unternehmungen stehen also vorerst nicht auf dem Plan. Für Paulina und ihre Familie ist es nicht die erste Schwangerschaft. Die verheiratete Reality-TV-Bekanntheit ist bereits Mutter eines Kindes. Mit dem zweiten Baby wird die Familie also bald vergrößert. Ihre Follower nimmt Paulina dabei regelmäßig mit und teilt mit ihnen auch die weniger schönen Momente ihrer Schwangerschaft, wie zuletzt den Besuch im Krankenhaus.

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Instagram / paulinaasousaa Realitystar Paulina Sousa mit ihrem Sohn, Januar 2026

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Instagram / paulinaasousaa Paulina Sousa mit ihrem Mann Adi und ihrem Sohn

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