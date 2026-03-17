Darum wohnt Minnie Driver nicht mit ihrem Verlobten zusammen

Minnie Driver (56) und ihr Verlobter Addison O'Dea leben nicht unter einem Dach – und das ist für die beiden genau die richtige Entscheidung. Die Schauspielerin plauderte jetzt im Podcast "The Spirit Daughter" über ihre unkonventionelle Beziehung mit dem Filmemacher und verriet, dass sie seit sieben Jahren zusammen sind, aber ständig an verschiedenen Orten unterwegs sind. "Ich habe meinen Kerl gefunden, meine Liebe, Addison. Er ist Zwilling und so unkonventionell und akzeptiert, dass es keinen Status quo braucht", erzählte die 56-Jährige. Für ihre Beziehung sei diese Freiheit unglaublich bereichernd gewesen.

Es sei besonders Addison, der ihr beigebracht habe, dieses unorthodoxe Arrangement zu umarmen. "Das ist genau, wie wir leben. Ehrlich gesagt ist es so – wir sind ständig an verschiedenen Orten und er hat mir gezeigt, dass das okay ist. Ich liebe das", erklärte die "Emily in Paris"-Darstellerin weiter. Früher hätten andere Menschen ihre Lebensweise als Problem angesehen, was bei ihr Sorgen ausgelöst habe. Doch der 46-Jährige sehe die Dinge anders. "Für Addison ist es einfach die Art, wie die Dinge am flüssigsten funktionieren – und zwar am flüssigsten für alle", betonte Minnie. Es sei keine Bestrafung und es gebe keine Traurigkeit darüber, dass sie in verschiedenen Zimmern, Häusern oder Orten schlafen, sondern nur ein Akzeptieren dessen, wie die Dinge sind.

Minnie war lange Zeit alleinerziehende Mutter ihres 17-jährigen Sohnes Henry, den sie mit dem TV-Autor Timothy J Lea hat. Sie erklärte, dass sie dadurch ihre eigenen Routinen entwickelt habe, die für ihre Familie funktionierten, ohne sich dem Druck traditioneller Erwartungen beugen zu müssen. Die Schauspielerin, die in der Vergangenheit unter anderem eine Beziehung mit Matt Damon (55) hatte und 2001 kurzzeitig mit Josh Brolin (58) verlobt war, lobte Addison außerdem dafür, der einzige Partner zu sein, der mit ihrer emotionalen Tiefe umgehen könne, ohne dass es für ihn zu einer "völlig erschöpfenden und schrecklichen Erfahrung" werde. Minnie und Addison sind seit Anfang 2019 zusammen und verlobten sich noch im selben Jahr.

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Getty Images Hugh Addison White O'Dea und Minnie Driver bei der Netflix-Premiere von "Emily in Paris" Staffel 5 im Le Grand Rex, Paris

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Getty Images Minnie Driver, Leinwand-Star

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Imago Minnie Driver und Matt Damon posieren bei einem Event am 12. Dezember 1997