Nach Ehe-Aus lockt Stripclub Jen Affleck mit 50.000 Dollar

Jen Affleck (27) könnte ihr Liebes-Aus schon bald ganz groß in Las Vegas feiern – und dafür eine beeindruckende Summe kassieren. Wie TMZ berichtet, hat Larry Flynt's Hustler Club dem Social-Media-Star ein Angebot über 50.000 Dollar (44.782 Euro) gemacht. Dafür soll die aus "The Secret Lives of Mormon Wives" bekannte Influencerin in dem Stripclub eine Trennungsparty moderieren, die unter dem Motto "No More Red Flags" steht. Für den Abend ist bereits einiges geplant: Eigens für Jen soll eine Dirty-Soda-Bar aufgebaut werden, an der die bei Mormonen beliebten Limonadenmischungen ausgeschenkt werden. Zudem soll ihr ein männlicher Stripper auf der Bühne einen Lapdance geben. Die Anfrage landete dem Bericht zufolge am Freitagnachmittag bei Jens Management. Das war nur wenige Tage, nachdem sie die Scheidung von Zac Affleck eingereicht hatte. Ob die Mutter die Einladung annimmt und für die Party in die Glücksspielmetropole reist, ist bisher nicht bekannt.

Mit dem Angebot spielt der Club recht direkt auf Jens komplizierte Ehe an. "Jen hat genug Red Flags erlebt, und wir finden, sie verdient eine 50.000-Dollar-Feier. Dieses Mal braucht sie niemandes Erlaubnis!", schilderte Clubmanagerin Lianne Heck gegenüber TMZ. Der Seitenhieb zielt auf eine Szene aus der ersten Staffel der Realityshow: 2024 war Jen mit ihren Freundinnen aus der MomTok-Clique nach Las Vegas gereist und hatte dort eine Show der Chippendales besucht. Zac war über den Ausflug allerdings alles andere als erfreut. Nach einem Telefonat mit ihm brach Jen in Tränen aus und berichtete ihren Freundinnen in der Serie: "Er sagte, dass er nicht mit mir verheiratet sein will, wenn ich solche Dinge mache." Der heftige Streit hielt das Paar jedoch nicht davon ab, die Chippendales einige Monate später zusammen zu besuchen. In einem TikTok-Clip nannte Jen den Auftritt mit einem Augenzwinkern eine "Expositionstherapie".

Erst Anfang November hatte Jen nach sieben Jahren Ehe in Utah die Scheidung eingereicht. Kennengelernt hatten sich die beiden 2018 über Mutual, eine Dating-App für mormonische Singles. Im Juni 2019 folgte schließlich die Hochzeit des Paares. Die Trennung kommt zu einem ziemlich heiklen Zeitpunkt, denn Jen ist aktuell mit dem vierten gemeinsamen Kind schwanger. Das Ex-Paar hat schon drei Kinder: die fünfjährige Tochter Nora, den dreijährigen Sohn Luca und die 16 Monate alte Tochter Penelope. Zac äußerte sich nach Bekanntwerden des Scheidungsantrags zu dem Ehe-Aus. Er erklärte, dass ihm die Probleme in der Beziehung zwar bewusst gewesen seien, mit dem Antrag selbst habe er aber nicht gerechnet. Für die Zukunft stellte der Familienvater das gemeinsame Co-Parenting in den Vordergrund. Das Wohl der Kinder habe für ihn die oberste Priorität.

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Getty Images Jennifer Affleck bei der Weltpremiere von "Wuthering Heights" am 28. Januar 2026 in Hollywood

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Instagram / zacaffleck Jen and Zac Affleck mit ihren Kindern, März 2026

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