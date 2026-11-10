So unterstützt Nick Cannon seinen Sohn Zillion mit Autismus

Abby De La Rosa findet nur lobende Worte für Nick Cannon (46), wenn es um ihren gemeinsamen Sohn Zillion geht. Bei dem Jungen wurde eine Autismus-Spektrum-Störung festgestellt. Am Wochenende sprach die Moderatorin auf der DesignCare-Gala der HollyRod Foundation, die von American Airlines unterstützt wurde, mit dem Magazin Us Weekly offen über die gemeinsame Fürsorge. Trotz seines vollen Terminkalenders und seiner großen Familie stehe Nick ihnen engagiert zur Seite. Dank Nick Cannon erhalte Zillion die bestmöglichen Therapien und jede Unterstützung, die er benötige. Beide Elternteile hätten ihre Aufgaben klar verteilt und würden sich in ihrer jeweiligen Rolle gut ergänzen. Indem jeder seine eigenen Stärken einbringe, schafften sie gemeinsam ein liebevolles Umfeld, in dem sich ihr Sohn bestmöglich entfalten könne. Wie weit Nick dafür gehen würde, machte Abby mit einem anschaulichen Vergleich deutlich: "Wenn Zilly morgen zum Mond fliegen will, holt er für uns die NASA ins Boot. Wir finden einen Weg."

Abby weiß, dass Nick als erfolgreicher Unternehmer und Entertainer bereits zahlreiche Verpflichtungen hat. Wenn es jedoch um ihren gemeinsamen Sohn Zillion geht, könne sie sich jederzeit auf ihn verlassen. Gerade bei dessen Betreuung und Förderung zeige er ein außergewöhnliches Engagement, hob sie hervor. "Zillion bekommt dank dieses Mannes die allerbesten Therapien und Ähnliches", schwärmte die Moderatorin. Auch Nick selbst geriet im Gespräch mit Us Weekly ins Schwärmen und schilderte, wie er seinen Sohn erlebt: "Ich sage dir, er ist ein Superheld, Mann. Er lebt in einer anderen Sphäre. Er sieht Dinge, die wir nicht sehen können. Er kommuniziert auf eine Weise, die mich jeden Moment aufs Neue staunen lässt. Ich war noch nie so voller Freude." Obwohl der Rapper insgesamt zwölf Kinder hat, beschrieb er die Bindung zu Zillion als etwas ganz Besonderes und Einzigartiges.

Öffentlich gemacht hatten Abby und Nick die Diagnose ihres Sohnes im April 2024 anlässlich des Welt-Autismus-Tages. Damals beschrieben die beiden Zillion als liebevoll, stark und intelligent. Seine besondere Art, die Welt wahrzunehmen, bringe ihnen jeden Tag etwas Neues bei, erklärten sie. Neben Zillion haben die Eltern auch dessen Zwillingsbruder Zion sowie Tochter Beautiful. Mit fünf weiteren Frauen hat Nick Cannon neun weitere Kinder. Sein Sohn Zen verstarb 2021 im Alter von nur fünf Monaten. Wie das besondere Familiengefüge organisiert ist, hatte Abby bereits im Frühjahr erläutert: Die Mütter seiner Kinder hätten untereinander keinen Kontakt und gingen jeweils ihren eigenen Weg. Die gemeinsame Elternschaft mit Nick funktioniere dagegen gut. Bei der Betreuung ihrer Kinder seien die Aufgaben klar verteilt, wobei sie sich gegenseitig unterstützen würden.

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Getty Images Nick Cannon, Entertainer

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Getty Images Abby De La Rosa, DJane

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