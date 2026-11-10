James Norton zeigt sich ganz vertraut mit Sylvie Briggs

Gibt es neue Liebesgerüchte um James Norton (41)? Der Schauspieler war am Sonntagnachmittag mit seiner Kollegin Sylvie Briggs in Hackney im Osten Londons shoppen. Wie The Sun berichtet, sollen die beiden bei ihrem Einkaufsbummel sehr vertraut miteinander umgegangen sein. Auf Fotos ist zu sehen, wie sie sich demnach lebhaft unterhielten und sich dabei immer wieder tief in die Augen sahen. Für ihre Umgebung schienen James und Sylvie kaum einen Blick übrigzuhaben. Ganz fremd sind sich James und Sylvie nicht: Die beiden standen bereits gemeinsam für die HBO-Serie "The Nevers" vor der Kamera. Ob sie bei der Shoppingtour einfach eine gute Freundschaft unter ehemaligen Drehpartnern gepflegt haben oder ob es zwischen den beiden tatsächlich gefunkt hat, ist bislang nicht bekannt. Die Blicke, die sie sich zugeworfen haben sollen, liefern der Gerüchteküche jedenfalls reichlich Futter.

Ein Augenzeuge beobachtete James und Sylvie bei ihrem Bummel ganz genau. Gegenüber The Sun schildert er: "Die beiden schienen völlig ineinander vertieft zu sein, unterhielten sich ununterbrochen und sahen sich gegenseitig in die Augen, während sie durch die belebten Straßen schlenderten." Außerdem fiel ihm auf: "Vor allem James schien all die Aufmerksamkeit um ihn herum überhaupt nicht wahrzunehmen, angesichts der ganzen Publicity rund um die M&S-Werbung, in der er einen attraktiven Weihnachtsmann spielt." Tatsächlich ist der Brite derzeit in der neuen Festtagskampagne der Kaufhauskette zu sehen. In dem Werbespot schlüpft er an der Seite von "Amandaland"-Darstellerin Lucy Punch (48) ins Weihnachtsmannkostüm. Auch Sylvie ist aus mehreren Produktionen bekannt. Sie wirkte unter anderem in Doctor Who und "Cold Feet" mit. Neben der Schauspielerei macht sie Musik und gehört gemeinsam mit Sasha Briggs zur Popband SISTRA.

Es ist nicht das erste Mal, dass James mit einer Frau aus der Promiwelt in Verbindung gebracht wird. Im Jahr 2025 kamen Gerüchte über ihn und Sängerin Lily Allen (41) auf. Die beiden hatten sich zusammen beim Lido Festival im Osten Londons Konzerte angeschaut. Kurz vorher war die Beziehung des Schauspielers mit Model Charlotte Rose Smith zu Ende gegangen. Etwa zur gleichen Zeit wurde James außerdem auf der Promi-Datingapp Raya entdeckt. Davor hatte der Brite eine lange Beziehung hinter sich: Von 2018 bis 2023 war er mit der Schauspielerin Imogen Poots (37) zusammen. In den letzten beiden Jahren ihrer Partnerschaft waren die beiden sogar verlobt. Zuvor war James zwei Jahre lang mit seiner Kollegin Jessie Buckley (36) liiert. Ob nun mit Sylvie ein neues Kapitel in seinem Liebesleben beginnt, haben bisher weder der Schauspieler noch die Sängerin verraten.

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Getty Images James Norton, Schauspieler

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Getty Images Sylvie Briggs und Sasha Briggs von Sistra bei den Rolling Stone UK Awards 2025 in London

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