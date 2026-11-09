Vater hält Russell Brand nach Urteil für "das wahre Opfer"

Russell Brands (51) Vater Ron Brand hat nach der Urteilsverkündung gegen seinen Sohn für Aufsehen gesorgt. Am Montag stellte er sich vor dem Gerichtsgebäude den wartenden Reportern und erklärte ausgerechnet den verurteilten Schauspieler und Komiker zum eigentlichen Opfer. Die Reporter fragten ihn, ob seine Gedanken bei den Opfern seien. Ron antwortete: "Bei wem? Russell." Daraufhin stellten sie klar, dass sie die betroffenen Frauen meinten. Auch das brachte den Vater nicht aus der Ruhe: "Sie meinen die Mädchen, die ihn gejagt und belästigt haben – meinen Sie das?" Auch der Schuldspruch änderte nichts an seiner Haltung. "Das ist mir egal. Es ist das System. Auf Grundlage dessen, was ich heute gesehen habe, glaube ich es nicht", erklärte er gegenüber den Reportern, wie mehrere Medien berichten. Russell war von der Jury in einem Fall der Vergewaltigung und in drei Fällen sexueller Übergriffe schuldig gesprochen worden. Dafür muss der Schauspieler insgesamt zehn Jahre und sechs Monate ins Gefängnis.

Damit nicht genug: Vor den Kameras zweifelte Ron auch offen an der Unabhängigkeit der Geschworenen. "Es ist leicht, die richtige Jury zu finden. Schauen Sie auf Facebook, und Sie werden sehen, was sie sagen", meinte er. Die Reporter wollten daraufhin wissen, ob er die Jury damit für korrupt halte. Dies beantwortete er nicht eindeutig: "Ich sage, es ist möglich. Sagen Sie, dass es nicht möglich ist?" Bereits nach den Schuldsprüchen am vergangenen Donnerstag hatte Ron gegenüber der BBC erklärt: "Ich habe das einfach nicht erwartet. Es ist falsch. Es ist niederschmetternd." Der Richter fand bei der Strafzumessung hingegen deutliche Worte. Er bezeichnete Russell als "Sexualstraftäter" und bescheinigte ihm "erstaunliche Arroganz" sowie "beiläufige Respektlosigkeit" gegenüber seinen Opfern. Für die Vergewaltigung verhängte das Gericht neun Jahre. Die Strafen von neun, 18 und acht Monaten für die sexuellen Übergriffe laufen gleichzeitig, schließen sich aber an diese Haftzeit an. Russell muss zwei Drittel der Gesamtdauer verbüßen, bevor eine Entlassung auf Bewährung möglich ist.

Zum Schluss sprach Ron gegenüber den Reportern noch über seine Familie. Sein Sohn sei "stark", betonte er. Mit demselben Wort beschrieb er auch Russells Ehefrau Laura Gallacher, mit der der Comedian seit 2017 verheiratet ist. Danach wandte er sich von den Kameras ab. Laura hatte die Verkündung des Strafmaßes im Gerichtssaal verfolgt und dabei direkt hinter ihrem Mann gesessen. Zwei Freundinnen saßen an ihrer Seite und unterstützten sie später beim Verlassen des Saals. Während der Verkündung wirkte Laura sichtlich angespannt. Sie zitterte leicht und atmete wiederholt tief durch. Bevor Justizbeamte Russell abführten, tauschten sich die beiden noch kurz miteinander aus und versuchten dabei offenbar, sich gegenseitig zu beruhigen.

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Getty Images Russell Brand kommt zum Southwark Crown Court in London an

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Getty Images Russell Brand, Comedian

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