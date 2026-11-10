Prinz William gibt als Gastredakteur private Einblicke

Prinz William (44) wagt sich an eine neue Aufgabe: Zum ersten Mal übernimmt der Thronfolger die Gastredaktion des britischen Magazins Country Life. Ein halbes Jahr lang arbeitete der Royal zusammen mit dem Redaktionsteam an einer Sonderausgabe, wie express berichtet. Sie umfasst stolze 300 Seiten und kommt am 11. November in den Handel. Der Prinz von Wales zeigt sich darin nicht nur von seiner offiziellen Seite. Er lässt die Leser auch überraschend tief in sein Privatleben blicken. So verrät er in dem Heft unter anderem, dass er sich ab und zu gerne ein Glas Cider im Pub gönnt – und zwar mit Eis. Auch auf dem Titelblatt wird William höchstpersönlich zu sehen sein. Einen Eindruck von seiner redaktionellen Arbeit liefert bereits ein neues Foto aus Schloss Windsor. Darauf ist William mit Chefredakteur Mark Hedges und der leitenden Redakteurin Paula Minchin an einem Tisch und prüft den Entwurf des Heftes. Für den Royal ist das Projekt damit weit mehr als ein kurzer Auftritt vor der Kamera: Er war über Monate unmittelbar an der Entstehung der Ausgabe beteiligt.

Bei den Inhalten setzt William klare Schwerpunkte. Unter anderem will er die psychische Gesundheit im ländlichen Raum und den Umweltschutz in den Fokus rücken. Außerdem sollen Menschen, Orte und innovative Formen der Landschaftspflege gewürdigt werden, die zur Zukunft des britischen Landlebens beitragen. Ein Sprecher des Kensington-Palasts betonte in einem Statement die enge Bindung des Royals an das Thema: "Der Prinz von Wales hegt seit Langem eine Leidenschaft für das Landleben und für die wichtige Rolle, die es im Leben, in der Kultur und im Wohlbefinden der Nation spielt." Tatsächlich hat William auch in seiner offiziellen Rolle viel mit dem ländlichen Raum zu tun. Als Herzog von Cornwall ist er für ein Herzogtum verantwortlich, das sich über rund 128.000 Acren – ca. 518 Quadratkilometer – in 19 Grafschaften erstreckt. Mit den Einnahmen werden die Aufgaben von William, Kate und ihren drei Kindern finanziert. Country Life hatte William bereits bei der Ankündigung im Juni als "leidenschaftlichen Landmenschen" beschrieben. Auch als Herzog von Cornwall ist der Royal eng mit diesem Bereich verbunden.

Mit dem Projekt folgt William dem Beispiel mehrerer Familienmitglieder. Sein Vater, König Charles III. (77), betreute Country Life bereits zu seinem 65. und zu seinem 70. Geburtstag. Prinzessin Anne (76) übernahm die Gastredaktion 2020 anlässlich ihres 70. Geburtstags. Königin Camilla (79) folgte 2022 zu ihrem 75. Ehrentag. Ihre Ausgabe wurde zur bislang meistverkauften des Magazins – das Coverfoto der heutigen Königin hatte damals Kate geschossen. Private Einblicke gewährte William bereits im vergangenen Jahr in der Apple-TV-Serie "The Reluctant Traveler" von Eugene Levy: "Die richtige Balance zwischen Arbeit und Familienleben zu finden, ist wirklich wichtig, denn für mich ist die Familie das Wichtigste in meinem Leben, und alles dreht sich um die Zukunft." Wenige Tage vor der Bekanntgabe des Country-Life-Projekts zeigte er sich außerdem mit Prinz George (13) bei einem Champions-League-Spiel von Aston Villa. Der gemeinsame Stadionbesuch machte die Fußballbegeisterung von Vater und Sohn sichtbar.

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Imago Prinz William bei einem Besuch der Royal Cornwall Show

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