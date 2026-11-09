Diese Royals und Angehörigen landeten hinter Gittern

Blaulicht statt Palast-Glamour: Mehrere Royals und Angehörige europäischer Königshäuser sind in den vergangenen Jahren festgenommen worden, ins Visier der Justiz geraten oder mussten sogar Haftstrafen antreten. Der jüngste Fall betrifft die Familie von Herzogin Meghan (45): Ihr Vater Thomas Markle Sr. (82) wurde am Freitag in Florida festgenommen. Gegen Thomas wird im Zusammenhang mit Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs ermittelt. Er weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Bis zu einer möglichen Verurteilung gilt für ihn die Unschuldsvermutung. Mit dem Fall wächst die Liste prominenter Namen aus dem Umfeld europäischer Monarchien, die bereits mit Polizei und Gerichten zu tun hatten. Betroffen waren unter anderem Andrew Mountbatten-Windsor (66), der jüngere Bruder von König Charles III. (77), und Marius Borg Høiby (29), der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (53). Auch Ernst August von Hannover (72) und Iñaki Urdangarin hatten bereits Ärger mit dem Gesetz.

Für großes Aufsehen sorgte in diesem Jahr vor allem Andrew. Er wurde im Februar festgenommen und verbrachte rund zehn Stunden in Polizeigewahrsam. Die Ermittler prüfen den Verdacht auf Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt. Dabei geht es um seine frühere Tätigkeit als britischer Handelsbeauftragter und um seine Kontakte zu Jeffrey Epstein (†66). Im Zuge des Verfahrens wurde auch sein damaliges Zuhause Royal Lodge in Windsor durchsucht. Die Beamten stellten Dokumente und elektronische Geräte sicher. Im Oktober erklärte ein Gericht die Durchsuchungsbeschlüsse allerdings für rechtswidrig. Die Ermittlungen laufen trotzdem weiter. Eine Anklage gibt es bislang nicht. Andrew bestreitet ein Fehlverhalten und auch für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Schon verurteilt wurde dagegen Marius. Er war seit 2024 im Rahmen der Ermittlungen gegen ihn mehrfach festgenommen worden. Im Juni 2026 verurteilte ein Gericht in Oslo ihn unter anderem wegen Vergewaltigung und Körperverletzung zu vier Jahren Haft. Gegen das Urteil legte Marius Berufung ein, weshalb es noch nicht rechtskräftig ist.

Marius ist der älteste Sohn von Mette-Marit und stammt aus einer früheren Beziehung der Kronprinzessin. Er wuchs zwar an der Seite seiner Mutter und der Königsfamilie auf, besitzt aber keinen Prinzentitel und übernimmt keine offiziellen Aufgaben für das Königshaus. Auch Ernst August, der mit Prinzessin Caroline von Monaco (69) verheiratet ist, hatte schon mit der Polizei zu tun. Der Welfenprinz wurde 2020 in Österreich festgenommen. Zuvor soll er unter anderem ein Ehepaar bedroht haben. Später kam Ernst August unter Auflagen wieder frei. Tatsächlich hinter Gittern landete dagegen Iñaki Urdangarin. Der ehemalige Handballstar war mit Infantin Cristina verheiratet und damit der Schwager von König Felipe VI. (58) von Spanien. Im Nóos-Korruptionsskandal wurde Iñaki zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Damit gehört er zu den Angehörigen eines Königshauses, die ihre Strafe tatsächlich im Gefängnis absitzen mussten.

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Getty Images Marius Borg Høiby bei der Trauerfeier für König Harald V in Oslo, 9. September 2026

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Backgrid / ActionPress Thomas Markle in Mexiko, Januar 2020

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