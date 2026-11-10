Prozess: Russell Brand soll seinen Anwalt wechseln wollen

Russell Brand (51) soll nach seiner Verurteilung einen Wechsel seines Anwaltsteams erwägen. Wie die Daily Mail berichtet, ist der Schauspieler und Comedian wütend auf seinen Verteidiger Ian Winter KC. Rund eine Million Pfund, umgerechnet etwa 1,16 Millionen Euro, soll Russell für seine Verteidigung ausgegeben haben. Am Montag verurteilte ihn das Gericht zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft. Ian hatte bei der Anhörung zur Strafzumessung versucht, eine mildere Strafe für seinen Mandanten zu erreichen. Sollte es zu weiteren Strafanklagen kommen, könnte Russell laut dem Blatt andere Anwälte mit seiner Verteidigung beauftragen.

Die Geschworenen hatten Russell in vier von sieben Anklagepunkten schuldig gesprochen: wegen der Vergewaltigung einer Frau und sexueller Übergriffe auf drei weitere Frauen. Bei der Strafzumessung argumentierte Ian, sein Mandant habe sich seit den Taten stark verändert und sei heute ein anderer Mensch. Richter Joel Bennathan ließ die seither vergangene Zeit jedoch nicht als mildernden Umstand gelten: "Zu sagen: 'Er ist 17 Jahre lang damit davongekommen', ist nicht unbedingt ein besonders gewichtiger Milderungsgrund, oder?" Der Richter warf Russell vor, seine Bekanntheit und seinen Einfluss ausgenutzt zu haben, um Frauen zu missbrauchen. Juristische Quellen halten neben weiteren Strafanklagen auch Zivilklagen für möglich.

Ians Vorgehen hatte bereits während des Prozesses Kritik ausgelöst. Beobachter warfen ihm vor, mit seiner scharfen Befragung der Frauen die Grenze zum Victim Blaming beinahe überschritten zu haben. Bei der Strafzumessung sagte er über eine Frau, die Russell 2004 in einer Londoner Bar unsittlich berührt hatte: "Sie war überhaupt nicht besonders schutzbedürftig. Angetrunken zu sein, führte nicht zu einer Schutzbedürftigkeit, und es gibt keinen Beweis dafür, dass der Angeklagte wusste, dass sie angetrunken war und deshalb schutzbedürftig sein könnte." Metropolitan-Police-Chef Sir Mark Rowley kritisierte das bei BBC Radio 4: "Ich denke, was ich darüber gehört habe, geht in die Richtung, dass es sehr nahe an Victim Blaming herankommt. Darüber haben wir bei der Polizei sehr gründlich nachgedacht und stellen sicher, dass wir das nicht tun." Nach dem Schuldspruch geriet Ian vor dem Gericht zudem mit der Sunday Times-Journalistin Rosamund Urwin aneinander. Als sie sagte, der Gerechtigkeit sei Genüge getan worden, entgegnete er laut Sky News: "Nein, wurde ihr nicht. Sie haben es versaut." Den Vorfall meldete Ian anschließend selbst beim Bar Standards Board, der Aufsichtsbehörde für Anwälte in England und Wales.

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Getty Images Russell Brand bei seiner Ankunft vor Gericht in London, Oktober 2026

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Getty Images Russell Brand bei seiner Ankunft vor Gericht in London, Oktober 2026

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