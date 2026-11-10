Lola Weipperts Füße machen plötzlich international Karriere

Lola Weippert (30) erlebt nach ihrer kurzen Social-Media-Auszeit eine ziemlich kuriose Überraschung: Ausgerechnet ihre nackten Füße sorgen plötzlich international für Aufsehen. Ausgangspunkt war ein Instagram-Video, das die Moderatorin gut gelaunt in einem Stylingbereich zeigt. Auf einem Stuhl sitzend wird sie von einer Make-up-Artistin geschminkt und hält dabei ihre Fußsohlen direkt in die Kamera. Das Video landete wenig später auf der Plattform wikiFeet und entwickelte dort ein ungeahntes Eigenleben. In einem weiteren Video zeigt die Moderatorin eingeblendete Chats von Followern und Screenshots, die dokumentieren, welchen Wirbel die Aufnahmen ausgelöst haben. Lola kann über die unverhoffte Aufmerksamkeit offenbar selbst lachen. Die Geschehnisse kommentiert sie mit den Worten: "Ich wurde einfach auf WikiFeet entdeckt und meine Füße haben jetzt offenbar ihre eigene internationale Karriere gestartet."

Die Einblendungen in Lolas Clip legen offen, wie erfolgreich die Aufnahmen auf wikiFeet sind. Zunächst tauchte sie in der Kategorie "Feet of the Day" auf. Einer weiteren Chatnachricht zufolge haben es ihre Füße später sogar zu "Feet of the Week" geschafft. Die Website beschreibt sich als gemeinschaftlich betriebene Plattform, auf der Bilder von den Füßen prominenter Personen gesammelt werden. Fans reagieren in den von Lola veröffentlichten Nachrichten mit Humor, gratulieren der 30-Jährigen zur internationalen Bekanntheit und wollen wissen, wie sich die besondere Auszeichnung anfühlt. Die Moderatorin witzelt auf ihrem Profil: "Hollywood hat gerade angerufen. Die wollen aber nur meine Füße." Auch den Ausgangspunkt des Trubels fasst sie dort zusammen: "Ich wollte eigentlich nur ein lustiges Video posten. Jetzt machen meine Füße international Karriere."

Den plötzlichen Internetruhm ihrer Füße nimmt Lola mit einer großen Portion Selbstironie. In ihrem Post stellt sie ihre langjährige Arbeit als Moderatorin der rasanten Aufmerksamkeit gegenüber, die nun ihren Füßen zuteilwird. "Während ich seit Jahren hart an meiner Karriere arbeite, reicht meinen Füßen anscheinend ein einziges Video, um berühmt zu werden", schreibt sie auf Instagram. So ganz scheint die TV-Bekanntheit noch nicht zu wissen, was sie mit den ungewöhnlichen Auszeichnungen anfangen soll. In ihrem Beitrag fragt sie scherzhaft, ob sie lachen, weinen oder direkt ein eigenes Fußmanagement gründen solle. Abschließend richtet sich Lola an ihre Follower und feiert ihren überraschenden Erfolg mit Humor: "Mama, ich hab's geschafft. Zwar anders als gedacht, aber immerhin." Danach möchte sie von ihrer Community noch wissen: "Und jetzt mal ehrlich: Wusstet ihr, dass es so eine Seite gibt?!"

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Instagram / lolaweippert Lola Weippert

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Instagram / lolaweippert Lola Weipperts Füße, November 2026

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