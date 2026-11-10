"Da wurde mir übel": Hartmut Engler hatte einen Herzinfarkt

Hartmut Engler (64) hat im November vergangenen Jahres einen schweren Herzinfarkt nur knapp überlebt. Jetzt hat der Pur-Frontmann in seiner Heimatstadt Bietigheim-Bissingen erstmals ausführlich mit Bild darüber gesprochen. An jenem Tag hatte er gerade auf seinem Hometrainer trainiert. "Als ich mir danach ein Brot schmieren wollte, wurde mir plötzlich übel und ich musste mich hinlegen. Gleichzeitig packte mich eine innere Unruhe und ich begann aus dem Nichts, stark zu schwitzen", schildert der Sänger. Seine Lebensgefährtin Katrin wollte sofort den Notarzt rufen, doch Hartmut hielt seine Beschwerden zunächst für weniger ernst. Erst drei Stunden später ließ er sich von ihr zu seiner Hausärztin fahren. Die Medizinerin erkannte sofort, dass er einen Herzinfarkt hatte.

Ein Rettungswagen brachte den Musiker mit Blaulicht ins Krankenhaus. Wie knapp er dem Tod entgangen war, begriff Hartmut erst im Herzkatheterlabor. "Als ich auf dem Tisch lag, hörte ich einen Arzt sagen: 'Das war jetzt aber knapp!' Später erklärte man mir, dass die Hälfte der Menschen mit meiner Diagnose es nicht lebend bis ins Krankenhaus schafft", berichtet er Bild. Die Ärzte stellten einen Riss an der Vorderwand seines Herzens fest. Außerdem war ein großes Gefäß verschlossen, sodass ein Teil des Herzens nicht mehr mit Blut versorgt wurde. Seit dem Eingriff hält ein Stent das Gefäß offen. Anschließend verbrachte der Musiker vier Wochen in einer Herz-Rehaklinik. Heute trainiert er nach einem festen Plan und nimmt wegen einer Herzinsuffizienz morgens sieben und abends vier Tabletten. Zeitweise erwog Hartmut, seine Karriere zu beenden. Seine Ärzte machten ihm jedoch Mut: Mit einem angepassten Lebensstil könne er weiter auf der Bühne stehen. Am 30. November startet die nächste Pur-Tour mit zwölf Konzerten.

In dieser Zeit gab ihm vor allem Katrin Halt, mit der er seit 18 Jahren zusammen ist. Als Hartmut nach dem Eingriff die Augen öffnete, saß sie an seinem Bett und hielt seine Hand. "Das war für mich ein emotionaler Moment. Die Ärzte haben mir dann gesagt: 'Herr Engler, Sie haben heute Ihren zweiten Geburtstag'", erinnert er sich. Der Herzinfarkt hat seinen Blick auf das eigene Leben verändert. "Mit 63 Jahren an einem Herzinfarkt zu sterben, wäre natürlich viel zu früh gewesen. Aber wenn ich nicht mehr aufgewacht wäre, hätte ich in der Summe ein schönes Leben gehabt. Es hätte mir nur für alle, die mich lieben, wahnsinnig leidgetan", sagt er gegenüber Bild. Was er erlebt hat, floss auch in seine Musik ein: Auf dem neuen Pur-Album "Bleib mir" findet sich eine sogenannte "Herztrilogie". Das gleichnamige Liebeslied widmete Hartmut seiner Partnerin Katrin.

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Getty Images Hartmut Engler, Sänger

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Christian Behring / Future Image / ActionPress Hartmut Engler, 2022

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