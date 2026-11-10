"Kein Halt": Jana-Maria Herz erzählt vom Tod ihres Vaters

Jana-Maria Herz (34) ist zusammen mit ihrer Mutter in der ersten Staffel "Prominent verwandt" zu sehen. Gleich in der ersten Folge wird es thematisch etwas bedrückend, denn Jana erzählt von einem Tag, an dem sich ihr Leben komplett veränderte. Ihr Vater starb, als sie erst neun Jahre alt war. Nach dem Verlust habe ihr jeglicher Halt gefehlt, erzählt Jana-Maria in dem Format. Zur Trauer kam noch etwas anderes hinzu: Jana hat zwei jüngere Geschwister, um die sie sich plötzlich kümmern musste. Um ihre Familie zu unterstützen, übernahm sie viel mehr Aufgaben im Alltag. "Das war sehr schwer. Dass ich halt keinen Halt mehr hatte, dass ich alleine war. Ich musste zu Hause viel in die Hand nehmen, weil ich zwei kleinere Geschwister habe. Ich habe dann halt meine Geschwister großgezogen", schildert sie in der Show.

Dass Jana-Maria damals nicht genügend Unterstützung von ihrer Mama bekam, belastet die Beziehung der beiden auch heute noch. Jana fühlte sich alleingelassen, Eva-Maria hält jedoch dagegen. In der Show erklärt sie, wie sie die Zeit nach dem Tod ihres Mannes verkraftet hat. "Meine Philosophie war, ich passe auf mich auf, für meine Kinder, und meine Kinder haben auf sich aufzupassen, für mich. Von daher habe ich jetzt das Recht, ein bisschen crazy zu sein. Hab dann meine Jugend wiedergefunden und festgestellt, dass man eben im Alter auch jung bleiben darf", erzählt sie. Besonders bei einem Thema sind die beiden sich nicht einig: Unterwäsche. "Ich finde es manchmal echt anstrengend, wenn du auch meine Unterwäsche einfach benutzt. Ich finde, das ist das Schlimmste auf der ganzen Welt, wenn jemand meine Unterwäsche benutzt und ich das auch noch sehe", beschwert sich Jana.

Die gemeinsame Teilnahme an dem Ableger von "Prominent getrennt" war für das Duo keine einfache Zeit. Schon vor der Ausstrahlung gestand Jana-Maria, dass die Dreharbeiten sehr kräftezehrend für sie waren. Sie musste nicht nur selbst die Herausforderungen des Formats meistern, sondern gleichzeitig ihrer Mutter zur Seite stehen, die bislang keine Erfahrung vor der Kamera hatte. Damit trug der Realitystar in der Show erneut Verantwortung für sich selbst und für ein enges Familienmitglied – ähnlich wie in den Jahren nach dem Tod ihres Vaters.

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Imago Jana-Maria Herz bei der Premiere von "The 50" Staffel drei von Prime Video im Cinedom in Köln am 05. März 2026

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RTL Eva-Maria Herz und ihre Tochter Jana-Maria bei "Prominent verwandt", 2026

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