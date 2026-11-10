Höchstgericht lehnt Marius Borg Høibys Haftbeschwerde ab

Marius Borg Høiby (29) muss weiterhin in Untersuchungshaft bleiben. Der Oberste Gerichtshof Norwegens hat die Beschwerde des Sohnes von Kronprinzessin Mette-Marit (53) gegen seine andauernde Inhaftierung zurückgewiesen. Darüber berichtete jetzt der norwegische Sender TV 2. Für Marius ist es bereits die zweite Niederlage innerhalb kurzer Zeit: Schon in der vergangenen Woche hatte das Berufungsgericht Borgarting entschieden, dass er nicht auf freien Fuß kommt. Mit seinem Gang vor die höchste Instanz des Landes wollte er diese Entscheidung noch kippen. Doch auch dort hatte er keinen Erfolg. Damit steht fest, dass er die kommenden Monate in Haft verbringen wird. Dort wartet er auf das Berufungsverfahren gegen seine Verurteilung. Nach aktuellem Stand soll dieser Prozess im Februar 2027 beginnen. Bis dahin ist also noch reichlich Zeit, die Marius nicht in Freiheit verbringen wird.

Anfang 2026 war Marius unter anderem wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen worden. Mit dem Urteil wollte er sich allerdings nicht abfinden und legte Berufung ein. Sein Fall wird deshalb erneut vor Gericht verhandelt. Bis es so weit ist, bleibt er nach der abgewiesenen Haftbeschwerde in Untersuchungshaft. Mit seinem Beschluss stellt sich der Oberste Gerichtshof hinter die Einschätzung des Berufungsgerichts Borgarting, das eine Freilassung zuvor ebenfalls abgelehnt hatte. Beide Instanzen kommen damit zum gleichen Ergebnis. Für Marius bedeutet das, dass sich nun alles auf den anstehenden Berufungsprozess konzentriert. Erst dort wird erneut über die Vorwürfe gegen ihn verhandelt. Ob das ursprüngliche Urteil Bestand hat oder nicht, wird sich also frühestens im kommenden Jahr zeigen.

Hinter der Beschwerde standen Marius' Verteidiger Alexander Greaker und Daniel Storrvik. Die beiden Anwälte hatten den Obersten Gerichtshof eingeschaltet, weil sie der Auffassung waren, dass das Berufungsgericht das Gesetz falsch ausgelegt habe. Zugleich hatten sie deutlich gemacht, dass sie nicht alle Beweggründe für ihren Schritt öffentlich machen wollten. Als Begründung führten die Juristen den Schutz der Privatsphäre und der Gesundheit ihres Mandanten an. Zuletzt war die Untersuchungshaft für Marius bis zum 30. November 2026 angeordnet worden. Durch die gescheiterte Beschwerde bleibt diese Haftentscheidung nun bestehen. Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin muss sich also weiterhin gedulden, bis sein Fall erneut vor Gericht verhandelt wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marius Borg Høiby bei der Trauerfeier für König Harald V in Oslo, 9. September 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Marius Borg Høiby mit seinen Verteidigern Ellen Holager Andenaes und Petar Sekulic während des Prozesses in Oslo

Anzeige Anzeige