Songkopie? Robbie Williams nimmt Olivia Rodrigo in Schutz

Robbie Williams (52) hat sich jetzt öffentlich hinter Olivia Rodrigo (23) gestellt. Der Sänger glaubt, in einem der neuen Songs der US-Amerikanerin ein musikalisches Echo seines eigenen Werks wiederzuerkennen. Statt sich darüber zu ärgern, zeigt er sich in einem aktuellen Instagram-Beitrag jedoch betont gelassen. Zwar könnten aufgrund der Ähnlichkeit möglicherweise Fragen zu Veröffentlichungsrechten oder zum Urheberrecht aufkommen, doch das scheint den Briten nicht zu interessieren. "Und wisst ihr was? Es könnte mir nicht egaler sein. Ich weiß nicht, ob es technisch gesehen ein Problem mit den Veröffentlichungsrechten, ein Urheberrechtsproblem oder überhaupt kein Problem gibt. Und ich will es auch nicht wissen. Ich werde nicht gegen sie vorgehen", stellte Robbie klar. Damit schließt der Musiker rechtliche Schritte gegen seine Kollegin ausdrücklich aus. Ob überhaupt ein juristisches Problem besteht, spielt für ihn nach eigenen Worten keine Rolle.

Dabei zieht der ehemalige Take That-Star eine klare Grenze zwischen tatsächlichem Diebstahl und zufälligen musikalischen Überschneidungen. Künstler müssten seiner Ansicht nach durchaus geschützt werden. Allerdings dürfe nicht jede Tonfolge, die irgendwie vertraut klingt, als Gelegenheit für einen finanziellen Gewinn betrachtet werden. Seine gelassene Haltung erklärt der Entertainer, der dank seiner Britpop-Tour erst eine Megasumme kassierte, auch mit seiner eigenen Position in der Branche. "Nun weiß ich zu schätzen, dass ich an einem Punkt meiner Karriere bin, an dem ich es mir leisten kann, diese Ansicht zu vertreten. Das kann nicht jeder. Und echter Diebstahl ist echter Diebstahl. Künstler verdienen es, geschützt zu werden", erklärte Robbie in seinem Beitrag. Ähnlichkeiten bei Melodien oder Sounds seien grundsätzlich unvermeidbar. Schließlich würden Musiker immer von früheren Künstlern und deren Werken beeinflusst – manchmal ganz bewusst, manchmal ohne es überhaupt zu bemerken.

Für den Sänger gehört es zum kreativen Prozess, auf dem Schaffen vorheriger Generationen aufzubauen. "Wir alle stehen auf den Schultern der Menschen, die vor uns kamen. Manchmal bewusst. Manchmal, ohne es überhaupt zu wissen. So funktioniert Musik", schrieb Robbie. Zu harte Konsequenzen für zufällig entstandene Ähnlichkeiten könnten seiner Meinung nach dazu führen, dass Künstler verunsichert würden. Langfristig könnte dadurch ihre Kreativität gehemmt werden, befürchtet er. Zum Abschluss seines Beitrags wandte sich der Musiker noch persönlich an Olivia und fand anerkennende Worte für die Sängerin, die neben ihrer Musik auch als Schauspielerin bekannt ist. "Wie auch immer, Olivia, falls du das liest: Ich finde dich verdammt brillant", schwärmte Robbie. Ob die Musikerin auf die Nachricht ihres Kollegen reagieren wird, bleibt abzuwarten.

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Andreas Rentz / Getty Images, Alison Buck / Getty Images Collage: Robbie Williams und Olivia Rodrigo

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Getty Images Robbie Williams performt bei der Auslosung der Fußball-WM 2026 im Kennedy Center in Washington D.C., Dezember 2025

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