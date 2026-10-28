Sommerhaus-Sieg: Ginger Costello schwärmt von Partner Lukas

Es gibt ein neues Promipaar des Jahres: Ginger Costello (40) und ihr Partner Lukas Reiter können ihren Triumph bei Das Sommerhaus der Stars feiern. Das Paar setzte sich in der diesjährigen Staffel gegen die Konkurrenz durch und holte sich den Sieg. Einen großen Teil ihres Erfolgs verdankt die TV-Bekanntheit offenbar ihrem Liebsten. Ginger lobt auf Instagram vor allem Lukas' Ehrgeiz im Wettbewerb. Gerade im Finale habe er sie mit seinem Einsatz immer wieder motiviert und dazu angespornt, noch einmal über sich hinauszuwachsen. Ihre Anerkennung verbindet die Ex-Partnerin von Bert Wollersheim (75) mit einer emotionalen Liebeserklärung an ihren Partner. "Also, Bärchen, du bist eine Maschine. Ich liebe dich. Du bist das Beste in meinem Leben. Ich bin super happy mit dir", schwärmt Ginger in ihrer Story. Damit macht sie deutlich, wie wichtig Lukas nicht nur für den gemeinsamen Erfolg in der Show, sondern auch für sie persönlich ist.

Wie deutlich Lukas sie im entscheidenden Moment zum Durchhalten motivierte, beschreibt Ginger gewohnt direkt. "Der hat mir auch richtig in den Ar*ch getreten beim Finale und so", berichtet sie auf Social Media über seinen Einsatz. Nach ihrem Triumph richtet die Reality-TV-Bekanntheit ihre Worte jedoch nicht nur an ihren Partner. Auch bei den vielen Menschen, die dem Paar zum Sieg gratuliert und ihm persönliche Nachrichten geschrieben haben, bedankt sie sich. Die zahlreichen Reaktionen scheinen überwältigend gewesen zu sein – Ginger zufolge sei ihr Instagram-Account regelrecht explodiert. Deshalb wolle Ginger nun versuchen, die Mitteilungen nach und nach abzuarbeiten. Auch diejenigen, die ihr und Lukas den Triumph nicht gegönnt hatten, lässt sie nicht unerwähnt. An sie richtet die Siegerin ebenfalls eine kurze Botschaft: "Diejenigen, die was uns nicht gegönnt haben, die haben trotzdem gewonnen."

Dass Ginger und Lukas als Siegerpaar aus "Das Sommerhaus der Stars" 2026 hervorgegangen sind, war bereits unmittelbar nach dem Finale bekannt geworden. In ihrer aktuellen Nachricht geht es Ginger allerdings um mehr als nur den gemeinsamen Erfolg im Wettbewerb. Sie betont vor allem die besondere Verbindung zu Lukas und blickt dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück. Trotz der anstrengenden Herausforderungen während der Realityshow schaut die Gewinnerin bereits voller Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft. "Danke schön. Für die schöne Zeit und noch alles andere, was auf uns zukommt", betont sie. Mit diesen Worten würdigt Ginger ihren Partner noch einmal abseits seiner Leistung im Finale. Lukas war für sie demnach nicht bloß ein ehrgeiziger Mitstreiter im Kampf um den Sieg. Ihre öffentliche Liebeserklärung zeigt auch, welchen Stellenwert die gemeinsame Beziehung für Ginger hat.

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Imago Ginger Costello-Wollersheim und Lukas Reiter beim BILD-Renntag, Mai 2026

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RTL Lukas Reiter und Ginger Costello im "Sommerhaus der Stars"

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RTL Ginger im "Sommerhaus der Stars" 2026