Laura lehnt ab: Nico Legat will ins Allstars-Sommerhaus

Nico Legat (28) kann sich gut vorstellen, noch einmal gemeinsam mit seiner Partnerin Laura Parrinello in Das Sommerhaus der Stars einzuziehen – am liebsten in einer möglichen Allstars-Staffel. In einem Interview mit RTL zeigte er sich für ein erneutes TV-Abenteuer offen: "Legger ist immer bereit. Egal welches Format." Seine Partnerin sieht das allerdings ganz anders. Laura erteilte einem erneuten Einzug in die Promi-WG eine klare Absage. Statt noch einmal ins Sommerhaus zurückzukehren, würde sie lieber bei einem anderen Realityformat mitmachen und sich dort so zeigen, wie sie wirklich ist. Mit ihrem Auftreten in der Show kann sie sich nämlich nicht identifizieren: "Dieser Charakter, den ich da zeige, das bin nicht ich", stellte sie klar.

Vor allem die Idee einer Allstars-Ausgabe scheint Nico zu gefallen. Im Interview wandte er sich deshalb direkt an die Verantwortlichen der RTL-Show: "Vielleicht gibt's ja einfach mal so eine Allstars-Staffel von Sommerhaus. Da könnten wir dann hingehen." Seine Partnerin ließ sich davon allerdings nicht umstimmen. "Also, ich würde auf gar keinen Fall noch einmal ins Sommerhaus gehen. Ich glaube, ich würde ein anderes Format machen", erklärte Laura unmissverständlich. Nico selbst blickt trotz der schwierigen Zeit positiv auf die gemeinsame Teilnahme zurück. Zwar sei die Show für ihn und Laura "eine harte Lektion" gewesen, ihrer Beziehung habe das Erlebnis nach seiner Einschätzung aber gutgetan. "Uns hat's zusammengeschweißt. Wir haben uns nach diesem Format noch mehr geliebt", sagte er. Entsprechend eindeutig fällt sein Fazit aus: "Ja, ich würde auf jeden Fall noch mal ins Sommerhaus einziehen." Das letzte Wort in dieser Sache hat in diesem Interview allerdings ganz klar Laura gesprochen.

Laura und Nico hatten "Das Sommerhaus der Stars" in der neunten Folge freiwillig verlassen und damit noch vor dem Finale aufgegeben. Der Grund für den vorzeitigen Auszug waren starke Schmerzen in Lauras linker Wade. Nach eigener Aussage konnte sie deshalb nicht weitermachen. Einige Zuschauer vermuteten jedoch andere Gründe hinter dem Auszug. Daraufhin veröffentlichte Laura in ihrer Instagram-Story ein teilweise unkenntlich gemachtes ärztliches Attest, um ihre Verletzung zu belegen. Trotz des holprigen Abschieds aus der Show sieht Nico das Erlebnis heute als etwas, das ihn und seine Freundin enger zusammengebracht hat. Laura schließt zwar eine Rückkehr in genau dieses Format aus. Einer Teilnahme an einer anderen Show steht sie aber grundsätzlich offen gegenüber. Dem Realityfernsehen will sie also nicht komplett den Rücken kehren.

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RTL Laura und Nico, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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