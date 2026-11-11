König Charles führt die Royals beim feierlichsten Anlass an

König Charles III. (77) hat die britischen Royals beim Remembrance Sunday in London angeführt. Gemeinsam mit seiner Ehe-Frau Königin Camilla (79), seinem Sohn Prinz William (44), dessen Frau Prinzessin Kate (44) und weiteren Familienmitgliedern nahm der Monarch am vergangenen Sonntag an der feierlichen Gedenkzeremonie am Cenotaph in Westminster teil. Dort erinnerten die Royals an britische Soldaten, die in vergangenen Kriegen ihr Leben verloren hatten. Charles trat deutlich in seiner Rolle als Staatsoberhaupt auf: In einem ernsten Moment legte er am Mahnmal einen Kranz nieder und erwies den Gefallenen damit die Ehre.

Charles erschien zu der Zeremonie in der Uniform eines Marschalls der Royal Air Force. Sein Kranz bestand aus geöffneten Mohnblüten auf schwarzen Blättern und war mit scharlachroten, violetten sowie goldenen Bändern in seinen Rennfarben geschmückt. Camilla und Kate verfolgten Teile des Gottesdienstes vom Balkon des Foreign, Commonwealth and Development Office aus, während William, Prinzessin Anne (76) und Prinz Edward (62) gemeinsam mit weiteren Royals direkt am Cenotaph an der Zeremonie teilnahmen. Schon am Vorabend hatte sich ein Großteil der Königsfamilie zum "Festival of Remembrance" in der Royal Albert Hall versammelt.

Das "Festival of Remembrance" nutzte Kate auch für eine Hommage an die verstorbene Queen Elizabeth II. (†96). Bei ihrem Auftritt in der Royal Albert Hall trug sie funkelnde Diamantohrringe, die einst der Königin gehört hatten. Wie das Magazin Hello! berichtete, hatte Elizabeth die Schmuckstücke bereits 2016 an Kate weitergegeben. Die Ohrringe zeichneten sich durch ein florales Motiv und diamantbesetzte Anhänger aus.

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Getty Images König Charles III., Prinzessin Anne und Prinz William nehmen am nationalen Gedenken für Kriegsgefallene in London teil

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Getty Images König Charles legt beim nationalen Gedenken an die Kriegstoten am Londoner Cenotaph einen Kranz ab

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